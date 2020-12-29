Трагедия и гротеск: "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля

Будучи подростком, Сюзи (Виржини Эфира) незапланированно забеременела, но после родов отказалась от новорожденного сына из-за давления родителей. Сейчас Сюзи чуть больше сорока, большую часть жизни она проработала парикмахером и уже не надеется обзавестись семьей. Ее жизнь переворачивается, когда она узнает о наличии у себя неизлечимого аутоиммунного заболевания – это толкает женщину на поиск своего ребенка. Сюзи не так долго осталось жить, так что классические препятствия бюрократической машины для нее крайне критичны. Однако во время ее очередного визита в компанию по поиску детей офисный клерк Джей Би (его роль харизматично исполняет сам Альбер Дюпонтель) совершает неудачную попытку самоубийства, случайно попав из ружья в коллегу – в итоге бедолага лишился руки. Осознавая, что у мужчины будут проблемы с полицией, Сюзи решает воспользоваться ситуацией. Она крадет видеозапись происшествия, похищает Джея Би и шантажирует его с той целью, чтобы он помог ей в поисках сына.

В последний раз Дюпонтель исследовал тему материнства в «9 месяцах строгого режима», где Ариана (Сандрин Киберлэн) однажды проводит бурную ночь, просыпается в беспамятстве, а через несколько месяцев узнает, что беременна от преступника. Вышел крайне хулиганский, слегка грубоватый и достаточно смешной фарс, который хоть и вызывает улыбку, но при пристальном рассмотрении нагоняет неприятный холодок. Как вам система, которой лишь бы повесить на удобную мишень попытку убийства? А то, как главная героиня пыталась спрыгнуть со стола на живот, рассчитывая таким образом сделать аборт? Да и если подумать, сама ситуация в целом далеко не веселая.

Юмор в «9 месяцах», как и в других своих работах, Альбер Дюпонтель использует лишь как средство коммуникации. Но если, с одной стороны, он действительно может создать преломление, в результате которого удручающая ситуация будет выглядеть мягче, то при ином ракурсе трагичное, напротив, возводится в квадрат. И при всем таланте Дюпонтеля, который начинал карьеру в качестве комика в стиле Stand-up comedy, работать с жанром комедии, более применим к его картинам второй вариант.

Отличающийся ярко выраженной зернистостью флэшбек, посвященный сложной ситуации Сюзи, настойчиво отсылает к картине «Джуно» Джейсона Райтмана. В ней школьница МакГафф (Эллен Пейдж) узнает, что беременна от своего друга, и решает (самостоятельно) после родов отдать ребенка на усыновление. Но если «Джуно» – трагикомедия, позволяющая зрителю заглянуть в интимный внутренний мир главной героини и выйти из него без ощутимого эмоционального упадка, то «Счастливо оставаться» рисует в большей мере трагедию (хоть и скрашенную качественными комедийными нотками). Это – кино об ошибках и сожалении о них. О невозможности на протяжении жизни выбраться из ловушек, которые создает как общество, так и люди сами для себя. В конце концов, о попытках хотя бы под конец собственного пути восполнить то, к чему взывал внутренний голос в далеком прошлом.

Традиционно драма у Дюпонтеля смешивается с абсурдизмом, фарсом, черным юмором и гротеском. Чего только стоит попытка самоубийства Джея Би – доведенного до ручки офисного планктона, упустившего в молодости свою любовь и не видящего будущего в жизни. К слову, по тональности этот эпизод напоминает некоторые сцены из «Большой вечеринки» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна. В ней по совпадению также играет Дюпонтель: его персонаж – не выдержавший давления общества потребления и системы продавец магазина постельного белья. Совершенно очаровательны эксцентричные выходки слепого мистера Блинка (блестящая роль Николя Марье), присоединившегося к поискам Сюзи и Джея Би (формируется классическое трио героев, оказавшихся за бортом жизни). А экранное время, посвященное безумному расследованию полицейского Ле-Пси (Мишель Вюйермоз), хочется растягивать бесконечно.

Есть у картины и другой оттенок. Конструируя авантюрный квест, Дюпонтель дает своим героям чудесным образом преодолевать трудности с помощью ключа в виде подлинного участия и небезразличия, которых Сюзи ни разу не видела за всю жизнь. Так рукой подать и до хэппи-энда – он и правда имеет место быть, но лишь отчасти. И в этом картина похожа на мрачную сказку, на границы которой заступает беспощадный реализм. При этом фильм очень органичен, и кажется, что режиссер еще больше приблизился к близкому для себя балансу между драмой и комедией. В отличие от своих предыдущих картин в «Счастливо оставаться» Дюпонтель действует намного суровее. Позволяя зрителю ощутить близость чуда и вдоволь посмеяться на протяжении полутора часов, в финале автор стирает улыбку с его лица – процветает трагедия, фарс преумножает страшное. Правда, в качестве светлого пятна все же остается надежда на молодое поколение – может быть оно не допустит роковых ошибок, выстроив свою жизнь иначе.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)