"Семейка Крудс: Новоселье": доисторические "Отцы и дети"

Sobesednik.ru — о том, чем способно удивить продолжение истории о доисторической семейке от DreamWorks Animation.

«Семейка Крудс» вышла семь лет назад и оказалась любопытным проектом. Кирк де Микко (сценарист мультфильма «Волшебный меч: Спасение Камелота») и Крис Сандерс (он режиссировал «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», а также писал сценарии для «Красавицы и чудовища», «Мулан», «Алладина» и «Короля льва») сняли забавную, динамичную и красочную комедию о семейных отношениях, которой, несмотря на шаблонные коллизии, хотелось верить. В том же 2013 году студия анонсировала начало работы над продолжением «Семейки». Однако производство застопорилось, а Сандерс и де Микко, которые должны были стать директорами, и вовсе выбыли из проекта. Эстафету приняли дебютант Джоэль Кроуфорд и команда сценаристов, которая работала над «ЛЕГО Ниндзяго Фильмом» (Кевин Хейгмен, Боб Логан, Пол Фишер, Дэн Хейгмен). С задачей они справились более чем достойно.

В сиквеле Крудсы и молодой кочевник Малой, у которого в самом разгаре романтические отношения с Гип, по-прежнему находятся в поисках «Завтра» – лучшего места для жизни. Кроме этого, Груг все так же беспокоится, что его дочь захочет завести «свою стаю» и оставит племя. Его опасения оправдываются. В одну из ночей Малой делает Гип предложение создать собственную семью, на что девушка соглашается. Однако уже на следующий день Груг сообщает, что за некой стеной нашел райское место, где полно еды, воды и нет опасностей. Однако тут уже живет продвинутое семейство Баттерманов (Фил, Хоуп и их дочь Зара): они находятся на несколько ступеней выше Крудсов в эволюционной цепи и придумали кучу улучшающих условия жизни изобретений. Также Баттерманы, как оказалось, знали погибших родителей Малого, и теперь хотят привить ему свои ценности и переманить в свою семью, вытеснив при этом Крудсов обратно за стену.

Первая «Семейка» была очень красива. Авторы предлагали нам экскурс по удивительному доисторическому миру с колоссальным количеством колоритных обитателей. Там были и мини-крокодилы, похожие на домашних питомцев, и миловидные птицы, которым ничего не стояло съесть целого кита, а от локаций, по которым перемещались герои, захватывало дух. Визуально «Новоселье» ничем не уступает своему приквелу, погружая зрителя в баттермановский «дивный новый мир» с изобилием его живописной растительности. В тему оказываются и отсылки к знаменитым картинам, в числе которых «Кинг-Конг», «Безумный Макс: Дорога ярости», откуда взяты феминистские образы, и «Властелин колец» с его гигантскими жуткими пауками, которых авторы «Семейки» скрестили с волками, получив совершенно милых существ.

Продолжая традиции, создатели углубляются в исследование взаимоотношений родителей и детей, обыгрывая их с помощью новых персонажей. Подобно Гругу, Фил Баттерман очень оберегает свою дочь, вмешиваясь в ее личную жизнь и держа в изоляции от «враждебного» мира. Причем и Фил, и Груг, являясь полными противоположностями, сталкиваются со схожими проблемами. Они, переживая за то, достаточно ли хорошими отцами являются, желают своим детям добра. Однако оба слепо и эгоистично действуют в зависимости от собственных установок, не осознавая, что только мешают их счастью. Неплохая сатира в этом ключе вышла на запрос личного пространства (его все сполна ощутили во время пандемии) и «отдыха от семьи», емко уложив ее в одном фрагменте. Фил приводит Груга в сауну (секретное место, о котором не знает его жена), рассказывая о том, как важно периодически отдыхать от семейной жизни, что выглядит как обычная попытка спрятаться от близких. Так, высмеивая манипулятивность и ложь, авторы отстаивают честность, умение слышать других и редкое, но очень ценное нынче качество – способность оставаться собой.

Тем не менее больше внимания в сиквеле уделено другим темам, касаемым столкновения нового и старого, страха перед технологиями, последствий вмешательства человека в природу и самоидентификации в новом мире. Ярко просвечивает в новой «Семейке» и проблема разделения на «своих» и «чужих», которая преследовала человечество в процессе цивилизации и продолжает гнаться за ним по сей день. К сожалению, в реальности многие не так часто напоминают себе, что у людей общего больше, чем кажется, и что, несмотря на существующие различия, можно (и нужно) жить в согласии.