"Всегда вперед!" Регина Дубовицкая поделилась профессиональным секретом

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая рассказала, каким образом ей удается мотивировать коллег по программе.

«Я говорю своим артистам: "Значит так, ребята". Они уже знают, как продолжить фразу. Они отвечают: "Всегда вперёд!" Я иногда хочу что-то другое сказать, но они уже знают эту мою любимую фразу и хором отвечают», – рассказала Дубовицкая порталу NEWS.ru.

Также ведущая «Аншлага» раскрыла секрет положительного настроя.

«Для меня позитив бывает, когда я сижу на работе и что-то делаю или придумываю. Работа никогда не изменяет», – сказала Регина Дубовицкая.

Ведущая сообщила, что будет встречать Новый год в кругу близких, поскольку 30 декабря у нее день рождения – отмечать два праздника вместе в ее семье стало традицией.