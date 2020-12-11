Второй выпуск "Большой китайской энциклопедии" на русском языке готов к выходу

Партнер ИД «Собеседник», международная издательская компания «Шанс» представила второй выпуск «Большой китайской энциклопедии» на русском языке. Первый выпуск двухтомника увидел свет в 2020 году, второй будет издан МИК «Шанс» в 2021 году. Первоисточник включал миллионы иероглифов, 800 статей, над которыми год работали 10 переводчиков, а также порядка 900 иллюстраций.

Второй выпуск включит такие блоки, как «Музейное дело», «Археология», «Электроэнергетика», «Известные личности Китая» и «Противодействие природным катастрофам».

В ходе презентации энциклопедии соавторы проекта рассказали о том, как сложно и одновременно интересно перенимать опыт и актуализировать источники Поднебесной для российской аудитории.

В связи с невозможностью посещать Китай наблюдается всплеск интереса к китайской литературе, и издательство «Шанс» делает все возможное, чтобы закрыть эту потребность как студентам, изучающим китайский язык, так и людям, интересующимся Китаем.

Напомним, что в этом году издательская компания «Шанс» приняла участие в благотворительной акции «Добро с "Собеседником"», подарив подопечным госучреждений «Радуга» и «Лесное» годовые подписки на детские журналы и газету «Собеседник». Помимо благотворительной подписки «Шанс» передал в дар детскому дому «Радуга» детские книги китайских авторов, а дому ветеранов «Лесное» — более 150 книг о Китае и его культуре.

Международная издательская компания «Шанс» — первое в России издательство, специализирующееся на китайской литературе. Компания представлена на российском рынке с 2015 года. Главой компании является гражданин Китая господин Му Пин.