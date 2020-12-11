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Второй выпуск "Большой китайской энциклопедии" на русском языке готов к выходу

Культура и ТВ
16:45, 11 декабря 2020

Второй выпуск "Большой китайской энциклопедии" на русском языке готов к выходу
Генеральный директор «Международной издательской компании «Шанс» Му Пин
Генеральный директор «Международной издательской компании «Шанс» Му Пин

Партнер ИД «Собеседник», международная издательская компания «Шанс» представила второй выпуск «Большой китайской энциклопедии» на русском языке. Первый выпуск двухтомника увидел свет в 2020 году, второй будет издан МИК «Шанс» в 2021 году. Первоисточник включал миллионы иероглифов, 800 статей, над которыми год работали 10 переводчиков, а также порядка 900 иллюстраций.

Второй выпуск включит такие блоки, как «Музейное дело», «Археология», «Электроэнергетика», «Известные личности Китая» и  «Противодействие природным катастрофам».

В ходе презентации энциклопедии соавторы проекта рассказали о том, как сложно и одновременно интересно перенимать опыт и актуализировать источники Поднебесной для российской аудитории.  

В связи с невозможностью посещать Китай наблюдается всплеск интереса к китайской литературе, и издательство «Шанс» делает все возможное, чтобы закрыть эту потребность как студентам, изучающим китайский язык, так и людям, интересующимся Китаем.

Напомним, что в этом году издательская компания «Шанс» приняла участие в благотворительной акции «Добро с "Собеседником"», подарив подопечным госучреждений «Радуга» и «Лесное» годовые подписки на детские журналы и газету «Собеседник». Помимо благотворительной подписки «Шанс» передал в дар детскому дому «Радуга» детские книги китайских авторов, а дому ветеранов «Лесное» — более 150 книг о Китае и его культуре.

Международная издательская компания «Шанс» — первое в России издательство, специализирующееся на китайской литературе. Компания представлена на российском рынке с 2015 года. Главой компании является гражданин Китая господин Му Пин.

Рубрика: Культура и ТВ

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Генеральный директор «Международной издательской компании «Шанс» Му Пин

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