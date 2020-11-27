Валерий Баринов рассказал о "чудесных" родах второй жены и причинах развода с ней

Известный российский актер Валерий Баринов стал гостем популярного ток-шоу «Судьба человека», которое выходит в эфире телеканала «Россия 1». В беседе с ведущим программы Борисом Корчевниковым 74-летний народный артист вспомнил о трех своих браках, а также рассказал о второй жене Татьяне, которой медики поставили диагноз бесплодие, однако она все же сумела подарить любимому мужу первенца.

Вообще, первый брак Валерия Александровича с Еленой Вановской случился еще в молодости, когда артист только учился в вузе, более того, этот союз просуществовал всего несколько дней. Поэтому уже во второй раз будущий народный артист подходил к выбору спутницы жизни более ответственно. Тогда судьба свела его с девушкой по имени Татьяна, которая позднее подарила Валерию Баринову первенца – сына Егора. Однако самое интересное в истории этих отношений заключается в том, что рождение ребенка стало для пары настоящим чудом. Медики прежде поставили Татьяне диагноз «бесплодие», однако она не переставала надеяться на рождение ребенка и спустя год совместной жизни это на самом деле произошло. Егор Баринов, к слову, пошел по стопам знаменитого отца и также освоил актерскую профессию.

«Врачи убеждали, что у нее никогда не будет детей, но мы как-то не стали обращать на это внимание. Мы прожили с ней фантастический год. Я много работал, репетировал, а между постановками ездил к жене на обед. Дорога тогда занимала почти полтора часа, но это были изумительные времена. А впоследствии случилось настоящее чудо: Таня забеременела, родила Егора», – поделился воспоминаниями артист.

Впрочем, впоследствии распался и этот брак Баринова – после шести лет совместной жизни они с супругой разорвали отношения, однако Егор остался жить с отцом.

«Не могу говорить о причинах разрыва. Никакой измены там не было, это проблемы психологического характера. Но я Татьяне очень благодарен за то, что она решила оставить Егора мне. Я не мог даже представить, чтобы мой сын называл кого-то отцом», – отметил народный артист.

Прошло еще немало лет, прежде чем судьба свела Валерия Александровича с его нынешней супругой Еленой, которая во время их знакомства служила в ФСБ в звании подполковника. Причем, Елена младше Баринова на полтора десятка лет. И в этом браке тоже не обошлось без пополнения – на свет появилась дочь Саша.

«С Леной я познакомился у наших общих знакомых. Она в тот период была большой умницей и красавицей. Причем, интересно, что сначала супруге довелось познакомиться с моим сыном, которому тогда было только 13 лет», – добавил Баринов.