"Корчевников исцеляет людей": у ведущего открылись сверхъестественные способности

Телеведущий Борис Корчевников ведет весьма закрытый образ жизни. Он почти не появляется на светских раутах, зато его часто можно увидеть в храмах. Известный дизайнер Аника Керимова рассказала о встречах с Борисом, а также заявила о желании сшить для него свадебный костюм.

– Борисом невозможно не восхищаться, – рассказывает Аника. – Не так давно ко мне пришла клиентка, которую Корчевников, как оказалось, спас от смерти.

Она была в страшнейшей депрессии, потеряла смысл жизни. Но стала смотреть программу «Судьба человека» и благодаря этому смогла прийти в себя. «Боря меня исцелил!» – уверяла она меня. Я с ней согласна. Потому как сама не раз наблюдала его.

Он удивительный ведущий! – восхищается Аника. – Открытый, добрый, без камня за пазухой – сейчас эти качества редко встречаются в людях. А еще в нем присутствует мужской стержень, который заметен издалека.

С Корчевниковым Аника встречалась не раз и в обычной жизни. Как известно, Борис – человек верующий и часто посещает храмы.

– Мы много раз виделись в церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке, – продолжает Аника. – Он туда часто ходит. Это – старинный храм, в котором находятся мощи Спиридона Тримифунтского. Спиридона люди просят о здоровье, благополучии. Также он помогает в решении материальных проблем и жилищных вопросов. Все прихожане Борю очень любят. Они, кстати, часто обращаются к нему за советами, он никому не отказывает. Всегда выслушает, поговорит.

– Совсем скоро я готовлюсь представить мужскую коллекцию одежды, – продолжает Керимова. – Буду рада, если Борис станет ее лицом. Он очень стильно одевается: сдержанно, но с большим вкусом. На мой взгляд, так и должен выглядеть настоящий мужчина.