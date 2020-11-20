"Союз зверей: Спасение двуногих" в кино

19 ноября состоялся релиз нового мультфильма Райнхарда Клоосса – «Союз зверей: Спасение двуногих». Райнхард является одним из известнейших европейских авторов анимационных картин: ранее он выступал одновременно режиссером, сценаристом и продюсером «Динозаврика Урмеля», «Союза зверей» и «Тарзана». Что касается «Спасения двуногих», то тут режиссер также самолично писал сценарий, режиссировал и продюсировал ленту. Также участие в проекте принял композитор Дэвид Ньюман, номинировавшийся на премию Сатурн за «Лучшую музыку» и Оскар за «Лучший саундтрек к музыкальному/комедийному фильму»

«Союз зверей: Спасение двуногих» повествует о приключениях избалованных домашних животных в крупном городе под названием Робо-Сити. Жизнь в мегаполисе протекает благополучно, так как за порядком в нем следят роботы. Однако над Робо-Сити нависает угроза: некий злоумышленник намеревается использовать возможности искусственного интеллекта для того, чтобы нанести вред людям. Защитить город предстоит группе разношерстных (во всех смыслах этого слова) зверей, среди которых местный «Робин Гуд» Роджер, изысканная кошка Белль и угрюмый мопс Уолтер.

Помимо тем дружбы и заботы друг о друге в своей картине Клоосс касается злободневных вопросов, связанных с экологией и техническим прогрессом. По мнению автора, в настоящий момент наблюдается стремительный рост мегаполисов и производственных отходов, отсутствие бережного отношения к природе и развитие искусственного интеллекта, вопрос которого будет занимать лидирующие позиции на протяжении следующих десятилетий.