На Ваганьковском кладбище простились с Арменом Джигарханяном

В Москве на Ваганьковском кладбище простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Сначала церемония прощания с артистом прошла в театре Армена Джигарханяна, куда пришли поклонники таланта, а после на месте захоронения.

Корреспондент Sobesednik.ru отмечает, что на прощание с артистом так и не смог прибыть его сын Степан. Третья жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская тоже не пришла на похороны, поскольку не хочет видеть Джигарханяна мертвым.

На прощании с артистом также присутствовали Бедрос Киркоров, Эдгард Запашный, Никас Сафронов, Марк Рудинтшейн, актеры Сергей Федотов и Егений Герасимов.