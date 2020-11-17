На Ваганьковском кладбище простились с Арменом Джигарханяном

В Москве на Ваганьковском кладбище простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.
Сначала церемония прощания с артистом прошла в театре Армена Джигарханяна, куда пришли поклонники таланта, а после на месте захоронения.
Корреспондент Sobesednik.ru отмечает, что на прощание с артистом так и не смог прибыть его сын Степан. Третья жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская тоже не пришла на похороны, поскольку не хочет видеть Джигарханяна мертвым.
На прощании с артистом также присутствовали Бедрос Киркоров, Эдгард Запашный, Никас Сафронов, Марк Рудинтшейн, актеры Сергей Федотов и Егений Герасимов.