"Мы – крепостная страна": Садальский вспомнил историю "неприятной" встречи Джигарханяна с Путиным

Известия о смерти известного актера и режиссера Армена Джигарханяна довольно быстро облетели Россию. Практически сразу началась дискуссия о причинах кончины народного артиста, роли недавних скандалов с его участием во всем этом, а также о возможном разделе имущества наследниками.

Между тем актер Стас Садальский, который в последнее время делится с широкой публикой неизвестными историями из жизни российских знаменитостей, решил взглянуть на уход легендарного артиста из жизни под несколько иным углом и даже напомнил о давней истории с Джигарханяном и президентом России Владимиром Путиным.

Стас Садальский

«В возрасте 80 лет выяснять отношения – плохо», – сказал Армен Джигарханян еще пять лет тому назад. Правда, эти слова касались Кремля, где ему во время приема пришлось два часа прождать президента. Во время встречи с ним Армен заявил, что мы – крепостная страна. «Почему вы так думаете?» – поинтересовался Владимир Владимирович Путин. «Я могу привести вам небольшой пример, – отметил Армен – у меня диабет, мне долго оставаться без пищи, поскольку мне станет плохо и начнут дрожать руки, а вы заставили меня здесь час ждать вас», – посетовал актер. И единственное, что ответил ему Путин: «Извините», – рассказал об этой неприятной истории Садальский.

По словам актера, этот случай произошел всего пять лет тому назад, совсем незадолго до того, как в жизни Армена Борисовича «началась публичная вакханалия, итог которой был предопределен». Садальский также отметил, что в этой скандальной истории он сочувствует всем ее участникам.

«Жаль всех в этой истории, поскольку истины в ней никому не найти. Кто-то, где-то, что-то сказал, другие подхватили, еще одни соврали, а кто-то в это поверил. А плата за все это – жизнь. И какая. Страшно заканчивать жизнь так же, как этот великий артист – во вранье, беспомощности и беспамятстве. А ведь для человека, наверное, самое главное – это успеть простить перед темнотой», – добавил он.