Макаревич засекретил название нового альбома "Машины времени". О чем он?

6 ноября выходит новый альбом группы «Машина времени». Название пластинки уже известно, но официальная позиция коллектива – не «светить» его до даты релиза.

С чем связана секретность, непонятно, тем более что в засекреченном пока названии альбома нет ничего ни крамольного, ни взбалмошного, хотя иные и смогут найти двойной смысл, а кое-кто даже углядит ковидоскептицизм, и не без оснований. Sobesednik.ru послушал новое творение Макаревича и Ко.

«Машина времени» никогда не была похожа ни на Aerosmith, ни на Rammstein, но этот альбом – один из самых умиротворённых в их дискографии.

Спокойная лирика, пронизанная миросозерцанием. Для любителей всё классифицировать это можно было бы назвать постэнергетикой, а скептики и критики, возможно, назовут альбом пенсионерским. Изменения в природе происходят год от года, и их надо благодарно принимать – не то чтобы главный месседж, но главное настроение альбома. Молодёжного драйва от «Машины времени», которая переехала фантастическую отметку в 50 лет своего существования, наверное, теперь требовать довольно наивно.

Конечно, Андрей Вадимович не был бы Андреем Вадимовичем, если бы обошёлся без активной гражданской позиции. Но, в отличие от того, что он оперативно выставляет в интернет на злобу дня, здесь всё в элегантной и поэтичной форме:

«Сколько нам остаётся безветренных дней?

Ветер не осудить, не сломить, не убить, не возглавить.

Он теперь с каждым днём, с каждым часом будет дуть всё сильней».

Песня «Просыпается ветер» начинается как акустическая, под одну гитару, но именно после этих строк акустика переходит в электрическую коду.

«Пой песню, пой, дульсимер», – классическое ретро в стиле Александра Кутикова, которое слушается уже практически как «Риорита». Из запоминающихся строчек:

«Если ты хочешь войны, дрессируй солдат.

Если ты хочешь любви, иди и раздень свой зад».

«Все корабли сегодня вернутся домой», – вещица уже знакомая и относительно раскрученная. Здесь тоже ничего принципиально нового. Если совсем грубо, то это почти ремейк старой доброй песенки «То, что люди поют по дороге домой». Слова и музыка другие, но настроение сохранено, а тема востребована.

Если музыкальный альбом рассматривать как меню, то песня «Часы» – ещё одно фирменное блюдо от смак-машинистов, но уже в стиле блюз. Главный по блюзу Евгений Маргулис, как известно, давно покинул «Машину времени», но и без одной из своих главных звёзд легендарный коллектив вырисовывает красивые блюзы, которые кажутся и свежими, и актуальными, и музыкально интересными.

«Зона» – предпоследняя песня альбома – это как раз про ковид, про масочный режим.

«Мы шагаем по зоне процессией длинной,

Соблюдая дистанцию два с половиной,

Наши маски давно прорастают щетиной,

Я свою восемь дней не снимал».

Говоря казённым языком, эта песня – об избыточных мерах, предпринимаемых властями в связи с пандемией. Властям по щам автор тут даёт не особенно, но мудозвонов в телевизоре таки поминает. По форме песня смахивает на ответ группе «Сплин» на их вещицу «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». Музыкальных ответов лидеру «Сплина» Саше Васильеву на его письмо английскому волшебнику тогда присылали немало, один из них записал Андрей Макаревич (сольно) и, возможно, проникся и жанром, и размером, и этот стайл отчасти перекочевал в альбом.

Это 14-й официальный альбом в дискографии «Машины времени», если не считать бутлеги, сборники-компиляции и концертные альбомы. По большому счёту, альбома в 2020-м от группы не особенно ждали: Андрей Макаревич и музыканты активно занимаются разными сайд-проектами, что называется, «для души». Тем не менее материал накоплен и записан.

Специального тура в поддержку этой программы не будет: «машинисты» ещё не докатали юбилейный тур, посвящённый своему 50-летию. Начиная с февраля, если эпидемиологическая ситуация позволит, группа продолжит гастроли в Петербурге, Калининграде, Иванове, Туле, Архангельске, Москве, Вологде и Череповце.