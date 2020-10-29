"Вы всем надоели!": жених оскорбил Гузееву и Сябитову на съемках "Давай поженимся"

Герой шоу закатил скандал ведущим программы Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.

Главным действующим лицом программы «Давай поженимся», вышедшей в эфир «Первого канала» 28 октября, стал 37-летний адвокат Максим. Съемки начались с жуткой ругани.

Как только было представлено портфолио мужчины, Лариса Гузеева перешла в решительное наступление и потребовала ответа. Оказалось, что заочно они уже были знакомы.

Жених-скандалист Максим//фото: скриншот "Первого канала"

– Максим, это не вы мне в Instagram пишете, что я сама проститутка и по себе сужу? – в лоб спросила Гузеева тоном, не терпящим возражений. – Вы немного путаете, вы себе не льстите, – отразил удар Максим.

Жених попытался сменить тему, используя тактику «Лучшая защита – это нападение», и стал критиковать популярное шоу.

– Программе вашей действительно, на мой взгляд, репертуар уже нужно менять. Вопросы к людям одни и те же, – в этот момент герой «Давай поженимся» перевел взгляд с Ларисы Гузеевой на Розу Сябитову и теперь обращался явно персонально к свахе, укоряя ее лично в том, что шоу якобы надоело зрителям.

Роза Сябитова была в шоке от дерзости Максима//фото: скриншот "Первого канала"

– И на первое место вы, женщина уважаемая, с опытом, ставите финансовую составляющую. Это важно. Но почему вы не ставите на первое место чувства, отношения, человеческие качества?!

Невесты, наблюдавшие за тем, как Максим дает отповедь ошалевшим ведущим, сочли его дерзким и хамоватым. Однако продолжали следить, чем же кончится неприятная сцена.

Пора уже было приступать к представлению невест, но острая на язык Гузеева не могла просто так замять наезд со стороны героя. Последнее слово все-таки осталось за ней.

Избранницей Максима стала Евгения//фото: скриншот "Первого канала"

– Вы когда в следующий раз придете, раз вы адвокат, Максим, предоставьте нарезочку, где я будто бы говорю женщинам, что мужчина должен им платить, покупать подарки, – Гузеева явно продолжала верить, что Максим, сидевший перед ней, и есть тот самый хейтер из ее Instagram.

«Бытовая проститутка», – это я говорила, это правда. Говорила тем, кто этого определения заслуживает. Я считаю, что женщина должна сама зарабатывать себе и не использовать мужчину в качестве лифта.

– Я могу принесли нарезочку, но у вас денег на мои услуги не хватит, – успел вставить Максим.

Несмотря на разразившийся скандал и перепалку, дальше съемки прошли по плану. Из телестудии Максим ушел за руку с новой избранницей Евгенией.