"Дюжев раздражает в роли Петра I": отзывы зрителей о сериале "Тобол"

Телезрители раскритиковали Дмитрия Дюжева, сыгравшего царя в исторической саге на «Первом канале».

На «Первом канале» каждый вечер демонстрируются новые серии «Тобола» – исторической саги о становлении Сибири. В масштабном костюмированном проекте снялись многие звезды: Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов, Андрей Бурковский. Но самую главную роль (по крайней мере по статусу героя) – царя Петра I – исполнил Дмитрий Дюжев. И он вызвал у зрителей наибольшее возмущение.

«Дюжев у большей половины телезрителей вызывает раздражение, – делится совим мнением зритель. – Дюжев в роли Петра – это перебор». «Согласна, Дюжев никак в роли Петра не смотрится. Да и вообще сериал совершенно не производит впечатление», – пишет Наталия Макарова.

Дмитрий Дюжев//фото: Global Look Press

Того же мнения по поводу Дмитрия Дюжева придерживается Валентина Лаптева: «Да не идет он на роль Петра». Ее позицию разделяет Светлана Марченко: «Валентина, я не могу смотреть на него после его конфликтов, например, в аэропорту... противен».

Оказалось, что зрители не забыли скандал, прогремевший на всю страну 3 года назад. И, судя по всему, перенесли отрицательное отношение к Дюжеву на весь сериал «Тобол». Тогда актер в интервью латвийскому телеканалу рассказал об инциденте на стойке регистрации в аэропорту. На руках у Дюжева был билет бизнес-класса, но, подойдя к соответствующей VIP-стойке, он увидел очередь и понял, что в «хвост» выстроились пассажиры эконом-класса. Актер попытался пройти без очереди, ссылаясь на свой бизнес-билет, но люди отказались пропустить его. Это вызвало у звезды гневные чувства.

«Это говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» – заявил Дюжев.

Обиженные зрители объявили настоящую войну актеру, устроили ему травлю в соцсетях и даже «похоронили» его в Википедии, добавив соответствующую ссылку (позже ее удалили. – Прим. Sobesednik.ru), назначив «датой смерти» Дюжева тот день, когда он произнес оскорбившие их слова. Даже Олег Табаков, художественный руководитель МХТ им. Чехова, признал неправоту своего артиста, объяснив его пассаж недостатком воспитания и излишней эмоциональностью.

Дюжев с Бурковским – партнеры по театру и по проекту "Тобол"//фото: Global Look Press

Однако тот скандал трехлетней давности аукается Дюжеву до сих пор. «Не удалось ему сыграть Петра I. Не справился Дюжев с этой задачей», – считает Ника Макарова.

Но нашлись у Дюжева и защитники. «Интересно люди рассуждают: «Дюжев – не Пётр I». Пётр I жил в 18 веке. О том, что он за человек, написано много книг по историческим документам, правдивость которых ещё под вопросом, – рассуждает Нина Абрамова. – Дюжев не стал копировать игру тех, кто уже играл Петра. Он создал своего Петра. И режиссёр с ним согласился. Вообще, играть историческую значимую личность – дело неблагодарное. Обязательно найдутся «критики».

«Ну вот режиссёр пусть и любуется своим фильмом! – парировала Юля Иванова. – Лично мне из исторических сериалов больше всего нравятся «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Всё естественно, интересно, завораживающе, поучительно, красиво. К игре не придерешься, пересматриваешь и не надоедает. Отлично снято!»