"Эгоизм Данилы, грязь, интрижки": названы причины разрыва Козловского и Зуевой

Данила Козловский решил порвать отношения с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой. Пара просуществовала пять лет. Клинический психолог Елена Перелыгина уверяет, что отношения дали трещину из-за Данилы, который не смог стать настоящим мужем и отцом.

– Обидно, что Данила с Олей разошлись, так как у них недавно родилась прекрасная малышка Ода Валентина, – говорит Перелыгина. – Они оба красивые и талантливые. В этом и заключается главный подвох. Часто красивые и знаменитые люди испытывают большое давление общества, что сказывается негативным образом на их отношениях в паре. Много соблазнов и искушений, много предложений от противоположного пола.

Что греха таить: на Козловского женщины просто бросаются, лишь бы он обратил на них внимание, – признает Перелыгина. – В актерской среде об этом говорят все и уже давно: Данила не привык сдерживать себя в своих желаниях.

По словам Елены Перелыгиной, отношения в паре Козловского и Зуевой дали трещину почти сразу после рождения ребенка.

– Я наслышана от общих знакомых, что там давно не все было гладко, – продолжает Елена. – Неспроста Ольга так надолго оставила Данилу одного и не вернулась с ним в Москву после рождения малышки. Козловский всегда был непостоянен в своих чувствах. Именно поэтому даже беременность любимой девушки не вызвала желания узаконить отношения с Ольгой. Их дочь, напомню, родилась вне брака.

Посмотрите на общедоступные фото этих звёзд в соцсетях, – вздыхает Перелыгина. – Съемки, кадры из фильмов, фотосессий, красные дорожки, пейзажи Нью-Йорка… Все очень красиво. Но за этой красотой скрывается темное зазеркалье.

Взять хотя бы этот адюльтер с Акиньшиной, – напоминает психолог. – Настоящая грязь! Пока твоя любимая женщина находится в другой стране с новорожденным ребёнком, ты без зазрения совести заводишь интрижку с партнершей по фильму. Предательство! Вовсе не удивительно, что отношениям пришёл конец. Естественно Ольга как достойная, уважающая себя женщина не стала такого терпеть и решила расстаться. Эгоизм Данилы и его звездность сыграли злую шутку.