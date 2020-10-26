"Я родила отвратительных людей!": Светличная лишила родных наследства

Актриса Светлана Светличная рассказала, что сын не звонил ей 10 лет, и обвинила внучку в попытке отравления. Артистка уверена, что близкие родственники сживают ее со свету ради наследства – квартиры. Но завещание на них звезда писать не намерена.

Напомним, что в свое время актриса родила двоих сыновей. Младший из них – Олег, скончался в 2006 году в возрасте 34 лет. А старший – Алексей, в свои 59 лет перенес четыре инсульта. По словам артистки, именно она его спасла от смерти, вовремя подключив все свои связи.

– Он сейчас живет благодаря тому, что Светличная у него мама, а отец – Ивашов (Владимир Ивашов – актер, первый муж Светличной. – Прим. Sobesednik.ru), – заявила 80-летняя артистка.

Пусть он живет хоть до 150 лет, но он не тот человек, к которому хочется испытывать добрые чувства. Он мне не звонил в течение 10 лет. А я ведь его кормила своей грудью, хотя в то время уже все были искусственниками.

Не испытывает теплых чувств Светлана Светличная и к своей невестке Ольге и внучке Марии. По словам звезды кино, последняя недавно пришла к ней в гости вместе с двумя неизвестными мужчинами, которые представились телекорреспондентами и якобы хотели взять у нее интервью. Однако во время съемки произошло ЧП – на артистку упали осветительные приборы. Светличная считает, что это не было случайностью.

– Это было покушение на меня со стороны близких людей, – озвучила актриса свою версию случившегося в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. – Меня покалечили. Теперь у меня болит колено, шея. Это было сделано сознательно… На меня падала какая-то глыба. Я даже не знаю, что это. Она ударила меня по голове так, что я потеряла сознание. Я пришла к мысли, что Маша заплатила тем двум мужчинам. У меня очень жестокая внучка. Ей нужно, чтобы я оставила им квартиру. Только им не надо, чтобы я жила еще лет 5-10.

К тому же после ухода внучки и двух молодых людей, по словам артистки, она начала ощущать еще большее недомогание, а потом и вовсе обнаружила у себя дома ртуть. Светличная уверена, что внучка ее специально разлила.

– Это были шарики, их было штук семь, – пояснила звезда фильма «Бриллиантовая рука».

Светличная твердо решила не завещать свое имущество родственникам.