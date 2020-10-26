"Он трясся и бредил": семья Успенского обвинила врачей в смерти родственника

Фото: Global Look Press

"Скотское отношение к пенсионерам и детям": Поплавская – о новых ограничениях
Юрий Дмитриев // стоп-кадр: YouTube

Николай Сванидзе: Чтобы Дмитриева не сгноили, нужно сильно шуметь
Фото: Global Look Press

Соловей: Семья Путина сильно влияет на его решение уйти из власти
Кадр из фильма "Поклонение" // Фото в статье: скриншоты YouTube

"Новый порядок" в "Государстве комаров": чем развлекал зрителей 42-й ММКФ
В центре внимания
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса: История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Власть сослалась на единственный источник. Итоги недели одним предложением
Хабиб Нурмагомедов расплакался, объявляя о конце карьеры

Новости дня

26 октября, понедельник

[22:18]"В повестке дня нет возмездия": Франция не устроит бойкота турецких товаров
[21:45]"Мы бесповоротно победили страх": Тихановская об итогах первого дня забастовки
[20:37]Ведущая новостей "Первого канала" Екатерина Андреева оказалась ковид-диссидентом
[20:00]Эрдоган упрекнул Европу в "продолжении идей нацизма и фашизма"
[19:13]Заявление Путина не вызывает доверия – Германия высказалась о договоре ДРСМД
[18:28]В Дагестане заявили об обнаружении сибирской язвы у пяти человек
[17:49]Болтон: переизбиравшись, Трамп выйдет из НАТО – это добавит миру хаоса
[17:13]"Ростех" не смог выполнить полученные без тендера госзаказы на аппараты ИВЛ
[16:17]Лишь у 18% врачей во время эпидемии доход вырос. У большинства он упал
[15:31]В Новосибирске задержаны трое мужчин, похитивших людей для вымогательства
[15:27]Вакцина "Спутник V" вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
[15:03]Российские НКО просят Путина заняться нехваткой 26 препаратов от рака
[14:59]"Яблоко" требует от Путина подписать конвенцию о возмещении ущерба от коррупции
[14:04]В Москве и МО пожилых людей заставляют ходить пешком, высаживая из транспорта
[13:34]Московский суд рассматривал дела о нарушении самоизоляции за 1,5 минуты
[13:29]В столичное метро нельзя будет попасть с температурой выше 37,5°С
[12:29]Посольство Польши в Москве пикетируют из-за запрета абортов по показаниям
[11:36]"ЭпиВакКорона" не повлияла на структуру половых желез мышей и кроликов
[10:55]COVID-19 за сутки в России: 17 343 заболели, 7 574 выздоровели, 219 умерли
[09:55]В 13 регионах уровень безработицы – 10% и более
[08:58]Для детей с фенилкетонурией продлили срок инвалидности до совершеннолетия
[08:18]Новое перемирие в Карабахе и забастовка в Беларуси. Новости к утру 26 октября

25 октября, воскресенье

[18:01]50 жителей Удмуртии вышли на митинг против стройки завода по утилизации химотходов
[16:59]Олег Дерипаска: Коронакризис может продлиться до 2023 года
[15:39]На 11-й марш протеста в Минске вышло около 5 тысяч человек
[14:40]Зеленского на выборном участке атаковала активистка Femen без нижнего белья
[13:22]В Саратове мужчина получил пожизненное за убийство супруги и ее родителей
[12:56]В Катаре и Кувейте из-за слов Макрона снимают с продажи французские сыры
[12:09]Автомобильная промышленность получит пять миллиардов в качестве поддержки
[11:47]В Волгограде пьяный мужчина стрелял по подросткам солью с балкона
[10:58]COVID-19 за сутки в РФ: 16 710 заболели, 7 704 выздоровели, 229 умерли
[10:47]МИД Казахстана не планирует направлять ноту протеста из-за фильма "Борат-2"
[10:12]Глава Samsung Ли Гон Хи скончался из-за проблем с сердцем
[09:33]Конец карьеры Хабиба и смерть выборгского депутата. Новости к утру 25 октября

24 октября, суббота

[17:51]Шестиклассник упал в обморок, другим поплохело – конкурс пения гимна в эпидемию
[16:53]Жители Лиона напуганы угрозами обезглавить детей и учителей на здании школы
[16:03]Эрдоган о словах про ислам: "Макрону требуется лечение психических расстройств"
[15:22]Олимпийский комитет проверит белорусских атлетов на политические репрессии
[14:38]Навальный стал 4-м в рейтинге доверия россиян, обойдя Мишустина и Собянина
[14:00]Фонд помощи белорусам раздал более €1 млн. На одну заявку уходит до трех недель

Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: Global Look Press
Пастуший пирог и свинина с чили и ананасами: Сытные осенние ужины
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
Фото: Global Look Press
В Екатеринбурге против алиментов, а в Нижнем – против разведенок: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
sobesednik logo

"Он трясся и бредил": семья Успенского обвинила врачей в смерти родственника

Культура и ТВ
18:21, 26 октября 2020

"Он трясся и бредил": семья Успенского обвинила врачей в смерти родственника
Стоп-кадр: «Россия 1»
Стоп-кадр: «Россия 1»

Между родными брата писателя Эдуарда Успенского и докторами санатория «Дорохово» разразился скандал. Сын и невестка покойного подозревают, что медики «залечили его до смерти». 

Юрий Николаевич Успенский, брат знаменитого писателя Эдуарда Успенского, был кремирован сегодня, 26 октября, в Хованском крематории. Сын покойного Алексей и невестка Марина считают, что в трагедии виновны медики санатория «Дорохово», где Юрий Николаевич отдыхал перед смертью. Как стало известно Sobesednik.ru, близкие покойного требуют провести проверку в этом лечебном заведении и выявить виновных в преступной халатности, из-за которой, возможно, и погиб их родственник. Чтобы никто из отдыхающих больше не пострадал. 

«Меня заморозили в санатории. Я побывал в преисподней» 

По словам Алексея и Марины, Юрий Успенский отправился в санаторий «Дорохово», который находится в Рузском районе Подмосковья, 5 октября. Это была его третья поездка в лечебницу. Она же оказалась последней. Вернуться брат покойного писателя должен был 22- го октября, его сын Алексей даже взял на работе выходные дни к возвращению отца, чтобы достойно его встретить. 

Но Юрий Николаевич оказался дома на четыре дня раньше запланированной даты, и его состояние ошеломило близких. 

Успенский был совсем не тем здоровяком, каким уезжал на отдых. Перед сыном и невесткой стоял трясущийся от температуры больной, который не понимал, куда он попал. Мужчина, даже не разувшись, хотя раньше всегда соблюдал чистоту и снимал обувь при входе, прошел в квартиру и попросил еды и горячего чая без сахара. 

– И тут… он начал разговаривать с неизвестными людьми, которых в квартире не было, – вспоминает Марина. – Я покормила папу, дала ему жаропонижающее. Он выпил две чашки чая. Потом я постелила ему чистую постель и одела ему на ноги тёплые носки. 

«Меня заморозили в санатории, – сказал совершенно сломленный Юрий Николаевич. – Я побывал в преисподней…» 

Невестка Успенского рассказала ужасающие подробности о его состоянии перед смертью: «Явный атеист, он начал молиться. «Господи, Царица небесная, – повторял он. – Галочка моя, скоро я с тобой встречусь». 

– Так Юрий Николаевич обращался к своей жене, которая ушла из жизни девять лет назад, тоже в октябре, 28 числа, – поясняет невестка. 

«Ваш папа сам до дома не доедет. Нужна помощь» 

– Марина, расскажите, пожалуйста, как всё было. Вы общались с Юрием Николаевичем, пока он находился в «Дорохово»? 

– К сожалению, нет. 5 октября Лёша проводил отца на электричку, дальше с вокзала группу отдыхающих забирал автобус санатория. Так было и в прошлые его поездки. Но в этот раз Юрий Николаевич потерял по дороге мобильный телефон. Я позвонила в регистратуру санатория, уточнила, добрался ли он. Мне сказали, что он поселился, отдыхает, всё у него замечательно. Потом я позвонила дней через пять, так как папа сам нам не звонил, что меня встревожило, оставила Лёшин мобильный телефон, попросила, чтобы медсестра ему передала номер сына для обратной связи. 

«Ну, значит, ему всё у нас очень нравится, – весело ответили мне в регистратуре, – раз он вам даже не звонит». 

Мы бы с мужем туда рванули мигом, – уверяет Марина, – если бы нас не убедили, что папа отлично отдыхает. Тем более, что он там уже бывал. 

Юрий Николаевич так и не перезвонил родственникам. Хотя бумажку с телефоном сына ему действительно передали – записку в кармане пожилого мужчины обнаружили посторонние люди, с которыми он ехал в электричке. Благодаря этой бумажке с телефоном Юрий Успенский и смог доехать до дома. Она его по сути спасла. 

– «Здравствуйте! – услышал Лёша в трубке незнакомый женский голос. – Ваш папа сам до дома не доедет. Нужна помощь». Это звонила внучка одного из отдыхающих, – рассказала нам Марина. – Она приехала за своим дедушкой, который сказал, что Юрий Николаевич тоже уезжает. Они жили в санатории по соседству и вместе сдали ключи. По словам этих людей, Юрий Николаевич увязался за ними. Они рассказывают, что он очень сильно кашлял. На электричке они доехали до Одинцово, а оттуда Лёша оплатил такси, чтобы папу привезли домой. Спасибо огромное вам, Ксения Андреевна за неравнодушие к человеку, за доброе отношение к нашему папе, – благодарит невестка Успенского ту неравнодушную женщину. 

«В санаторий он уехал здоровый, как лось, а вернулся… овощ!» 

По словам Марины Успенской, сотрудники санатория даже не сообщили родственникам Юрия Николаевича об ухудшении его состояния. 

– К санаторию «Дорохово» у нас претензии, – заявляет невестка покойного. – Мы будем привлекать юристов, чтобы восстановить справедливость. Мы хотим получить санаторно-курортную карту папы. Персонал санатория мы просим ответить на наши вопросы. У них были наши номера телефонов – и мобильный, и домашний, который написан в папиной карте. Так почему нам никто не позвонил? 

Персонал санатория был обязан вызвать «скорую», а потом позвонить нам и сказать, что папу госпитализировали, – считает Марина Успенская. 

Уехал человек здоровый, как лось, а приехал, простите, овощ! Отдохнул в санатории… Доктора «скорой» нам потом рассказали, что в последнее время среди их пациентов много людей, вернувшихся из санаториев. Это настораживающий факт. 

– Марина, какой посмертный эпикриз Юрия Николаевича? 

– В эпикризе мы читаем диагнозы, с которыми людей в санаторий не пускают.  У нашего дедушки было отличнейшее ЭКГ, несмотря на его мерцательную аритмию. С плохим ЭКГ в санаторий не возьмут. Любой взрослый человек понимает, что диагнозы, которые поставили ему после смерти, образуются не за один день. Эти хронические болезни накапливаются у людей годами. 

Причиной смерти названа левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия. 

– Почему же вы сидите на карантине из-за коронавируса? Ведь ковида в диагнозах нет. 

– Дело в том, что в больницу имени братьев Бахрушиных папу положили в красную ковидную зону. После смерти Юрия Николаевича на телефон Алексея пришло сообщение, что мы находились в контакте с больным СОVID-19 и должны находиться на карантине. Сначала предупредили, чтобы наша восьмилетняя дочь не посещала учебное заведение, а через пару дней сообщения пришли и нам. 

На следующий день после смерти Юрия Николаевича у нас вязли мазки на наличие СOVID-19 – результатов, кстати, пока нет. У дочки анализ возьмут только 29 октября. Но передо мной посмертные выписки отца, где коронавирус не указан! 

Он приехал из «Дорохово» с температурой, жаловался, что ему там было холодно. Мы не исключаем переохлаждения, из-за которого он мог заболеть пневмонией. 

О том, что у папы поднялась температура, врачи санатория не могли не знать, – говорит невестка. – Юрий Николаевич рассказывал, что температуру в санатории измеряли каждый день. Но вот вопрос, сколько она держалась... Кто теперь об этом расскажет? Поэтому мы требуем объяснений медиков санатория по этой ситуации! 

Сначала, когда Юрий Николаевич начал чудить, разговаривая с непонятными людьми, мы вызвали «скорую». Дело было ночью, приехала психиатрическая бригада, они дали ему успокоительное. Он проспал до утра. Вторая бригада неотложки приехала днём: врачи сделали экспресс-тесты на наличие гриппа и COVID-19, оба были отрицательными. Затем медики сказали, что сейчас вызовут третью бригаду «скорой», которая отвезёт нашего больного на компьютерную томографию легких. Каждой бригаде Лёша озвучивал температуру папы, сами они не измеряли температуру, записывали на наши данные. Но это Бог с ними, хотя бы госпитализацию обеспечили. 

Отец таял на глазах, сатурация у него была пониженная, – добавляет Марина. – Как сказала вторая бригада «скорой», из-за низкого насыщения крови кислородом у него страдал мозг, наступили галлюцинации. «Какое КТ! – возмутился  доктор из третьей Скорой. – Срочно в стационар, у него в лёгких булькает!» 

19 октября Юрий Успенский оказался в больнице. Родственники звонили туда каждый день. 

с Состояние средне-тяжелое, температура 36,6, – обнадёжили Марину и Алексея в справочной больницы в 13.00 21 октября. – Мы обрадовались, что температура хотя бы пришла в норму. Подумали, что антибиотики начали колоть. Но уже спустя четыре часа Леше позвонили и сообщили: «Ваш отец скончался в 16 часов 15 минут». 

Нам даже не дали попрощаться с нашим папой, нас посадили на самоизоляцию, – сокрушается Марина. 

– Получается, что коронавирус замаскировали под ишемическую болезнь, чтобы не повышать статистику ковидных больных, не сеять панику в народе? – недоумевает невестка Успенского. И задает вопросы, на которые пока не может получить ответы. – Выходит, он мог подцепить эту заразу в санатории, и персонал, увидев у больного очень нехорошие симптомы, отправил его домой умирать? Медики санатория обязаны были вызвать больному «скорую помощь» и сообщить об этом нам, но они этого не сделали. Считаю, что это халатность, по меньшей мере. И если там и правда «гуляет» коронавирус, почему до сих пор санаторий не закрыли на карантин? Получается, семья больного сидит на карантине, ребёнок не посещает школу, а отдыхающие санатория пусть уезжают из «Дорохово» и – теоретически – распространяют заболевание дальше? 

Но здесь вопрос, – признает Марина. – Коронавирус ли это или запущенная пневмония, возникшая из-за переохлаждения? Тест-то у отца был отрицательный... 

Как Эудуард Успенский спас жизнь брату после аварии 

Корреспондент Sobesednik.ru незадолго до смерти Юрий Николаевича общалась с ним и лично убедилась, как замечательно он выглядел в свой 81 год. Мужчина был крепким и энергичным, его голова – светлой. 

– Представьте, что этот человек перенёс две трепанации черепа в 2005 году, – рассказывает поразительные факты Марина. – Он попал под машину. Автомобиль (скорее всего это была маршрутка) задел ему голову боковым зеркалом. Водитель с места происшествия скрылся, а папа попал в СКЛИФ. Выжил он благодаря Богу, врачам и, конечно, своему брату. 

Эдуард Николаевич Успенский, как вихрь, носился по СКЛИФу. В лечении Юрия Николаевича задействовали самых сильных хирургов, которые тянули нашего папу с того света со всей силы – и он выжил! – вспоминает Марина. - А здесь… я предполагаю, что халатность людей в белых халатах привела его к гибели. Самое удивительное, что состояние его ухудшилось именно в санатории, где вокруг, казалось бы, одни медики! Он ведь не просто погулять вышел, а находился под наблюдением медперсонала… Он жил полноценной жизнью здорового мужчины до последнего, стариком так и не стал… Поэтому нам ещё больнее. 

– Кто-то  из родственников со стороны Эдуарда Успенского вас поддержал? Ведь братья всегда были дружны. 

– Нас поддержала Лена, вдова Эдуарда Николаевича. Елена Борисовна – Человечище с большой буквы, недаром наш папа от неё не отстранялся. Спасибо всем, кто с нами в эти дни рядом. Благодарны. 

Теги: #Эдуард Успенский

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Культура и ТВ

"Будем объективны": Баста ответил критикам "блатной дочки" на шоу "Голос"
Стоп-кадр: «Россия 1»

Культура и ТВ

"Он трясся и бредил": семья Успенского обвинила врачей в смерти родственника
Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

"Я родила отвратительных людей!": Светличная лишила родных наследства
Политика
Пашиняна открыто саботирует "карабахский клан"
"Собянин покинет пост мэра Москвы и займет новую должность": политолог сделал громкое заявление
Зюганову пора на пенсию: политолог рассказал, что в политику рвутся "новые лица"
Дело БСК буксует, несмотря на поручение Путина
Общество
Часы мэра Казани и отравление детей в Липецке: о чем писали в соцсетях регионы
"Кремль. Путину". Помогите онкобольным детям с лекарствами!
Сериал "Эпидемия", торс Мишустина, винтовка Вассермана: Что обсуждалось в Сети
Мечта Франкенштейна с российским размахом и питерским оттенком
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Дело Ефремова показало весь диапазон возможностей индивидуальной настройки системы «Свой/чужой». Михаил Олегович – не только любимый актер, но и прекрасный собеседник и собутыльник. Возможно, лучший. И очень многие из его окружения во время процесса стояли перед серьезным внутренним выбором

Ролдугин Олег

Ролдугин
Олег

журналист

И эта дилемма не только ведь Карабаха касается. Такой же «карабах» у Путина во всем. Борьба с коррупцией? А как же друзья! Друзей президент, как всегда говорил, не бросает. Для обычного человека это, естественно, хорошо. А вот для главы государства, наверно, не очень

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Истинная мерзость заключается не только в убийстве – она в том, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации, стремиться сбежать именно в эту цивилизацию, устроиться там хоть на стройку – и убивать за то самое, что сделало эту цивилизацию такой удобной для жизни. Есть тут некое противоречие, некое, что ли, несоответствие

Культура и ТВ
"Будем объективны": Баста ответил критикам "блатной дочки" на шоу "Голос"
"Он трясся и бредил": семья Успенского обвинила врачей в смерти родственника
"Я родила отвратительных людей!": Светличная лишила родных наследства
Лицом к лицу со страхом: "Конференция" – первый игровой фильм про "Норд-Ост"
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы: "К сексу я равнодушна"
Брат Моисеева: "Может, Бори нет в живых!"
Ольга Зарубина не летит за границу к возлюбленному, так как боится не вернуться
Вдова Николая Караченцова рассказала, почему артист отказался от эмиграции

Здоровье
"Сердечников и онкобольных бросили из-за ковида": Махсон раскритиковал медицину
Разработана формула подавления посторонних шумов в офисах
Чем сидячий образ жизни полезен для пожилых людей
Малыши до пяти лет почти не заражаются COVID-19 от взрослых
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: пресс-служба канала НТВ
Глеб Глинка:
Фильм "Доктор Лиза" – это попытка вернуть её к жизни
Global Look Press
Маша Распутина:
"Хватит заниматься ерундой, особенно в шоу-бизнесе!"
Светлана Капанина // Фото: Антон Абрамов
Светлана Капанина:
Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Фото в статье: соцсети
"Ты – раб Бузовой, а не бог": Влад Кадони не на шутку разозлил Никиту Джигурду
Фото: архив Дмитрия Корепина
"Это победа Дорониной": актер МХАТ отсудил у театра 380 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
"Говоришь про меня гадости!": взбешенный Киркоров поскандалил с Сафроновым
Фото: Global Look Press
Маша Распутина уже 27 раз стала бабушкой: "пасынок" певицы открыл семейные тайны
Стоп-кадры: YouTube
Внучке Гурченко закрыли доступ в клуб, где у нее произошла драка с Ларой Фрост
Фото: соцсети
Месяц в полной изоляции: омский зооприют ищет хозяина для пса-робинзона
Фото в статье: соцсети
Прописали по матушке: жительница Екатеринбурга лишила себя отчества
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
Монологи о шансоне. Часть 10: Ксения Стриж
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
^