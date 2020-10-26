"Он трясся и бредил": семья Успенского обвинила врачей в смерти родственника

Между родными брата писателя Эдуарда Успенского и докторами санатория «Дорохово» разразился скандал. Сын и невестка покойного подозревают, что медики «залечили его до смерти».

Юрий Николаевич Успенский, брат знаменитого писателя Эдуарда Успенского, был кремирован сегодня, 26 октября, в Хованском крематории. Сын покойного Алексей и невестка Марина считают, что в трагедии виновны медики санатория «Дорохово», где Юрий Николаевич отдыхал перед смертью. Как стало известно Sobesednik.ru, близкие покойного требуют провести проверку в этом лечебном заведении и выявить виновных в преступной халатности, из-за которой, возможно, и погиб их родственник. Чтобы никто из отдыхающих больше не пострадал.

«Меня заморозили в санатории. Я побывал в преисподней»

По словам Алексея и Марины, Юрий Успенский отправился в санаторий «Дорохово», который находится в Рузском районе Подмосковья, 5 октября. Это была его третья поездка в лечебницу. Она же оказалась последней. Вернуться брат покойного писателя должен был 22- го октября, его сын Алексей даже взял на работе выходные дни к возвращению отца, чтобы достойно его встретить.

Но Юрий Николаевич оказался дома на четыре дня раньше запланированной даты, и его состояние ошеломило близких.

Успенский был совсем не тем здоровяком, каким уезжал на отдых. Перед сыном и невесткой стоял трясущийся от температуры больной, который не понимал, куда он попал. Мужчина, даже не разувшись, хотя раньше всегда соблюдал чистоту и снимал обувь при входе, прошел в квартиру и попросил еды и горячего чая без сахара.

– И тут… он начал разговаривать с неизвестными людьми, которых в квартире не было, – вспоминает Марина. – Я покормила папу, дала ему жаропонижающее. Он выпил две чашки чая. Потом я постелила ему чистую постель и одела ему на ноги тёплые носки.

«Меня заморозили в санатории, – сказал совершенно сломленный Юрий Николаевич. – Я побывал в преисподней…»

Невестка Успенского рассказала ужасающие подробности о его состоянии перед смертью: «Явный атеист, он начал молиться. «Господи, Царица небесная, – повторял он. – Галочка моя, скоро я с тобой встречусь».

– Так Юрий Николаевич обращался к своей жене, которая ушла из жизни девять лет назад, тоже в октябре, 28 числа, – поясняет невестка.

«Ваш папа сам до дома не доедет. Нужна помощь»

– Марина, расскажите, пожалуйста, как всё было. Вы общались с Юрием Николаевичем, пока он находился в «Дорохово»?

– К сожалению, нет. 5 октября Лёша проводил отца на электричку, дальше с вокзала группу отдыхающих забирал автобус санатория. Так было и в прошлые его поездки. Но в этот раз Юрий Николаевич потерял по дороге мобильный телефон. Я позвонила в регистратуру санатория, уточнила, добрался ли он. Мне сказали, что он поселился, отдыхает, всё у него замечательно. Потом я позвонила дней через пять, так как папа сам нам не звонил, что меня встревожило, оставила Лёшин мобильный телефон, попросила, чтобы медсестра ему передала номер сына для обратной связи.

«Ну, значит, ему всё у нас очень нравится, – весело ответили мне в регистратуре, – раз он вам даже не звонит».

Мы бы с мужем туда рванули мигом, – уверяет Марина, – если бы нас не убедили, что папа отлично отдыхает. Тем более, что он там уже бывал.

Юрий Николаевич так и не перезвонил родственникам. Хотя бумажку с телефоном сына ему действительно передали – записку в кармане пожилого мужчины обнаружили посторонние люди, с которыми он ехал в электричке. Благодаря этой бумажке с телефоном Юрий Успенский и смог доехать до дома. Она его по сути спасла.

– «Здравствуйте! – услышал Лёша в трубке незнакомый женский голос. – Ваш папа сам до дома не доедет. Нужна помощь». Это звонила внучка одного из отдыхающих, – рассказала нам Марина. – Она приехала за своим дедушкой, который сказал, что Юрий Николаевич тоже уезжает. Они жили в санатории по соседству и вместе сдали ключи. По словам этих людей, Юрий Николаевич увязался за ними. Они рассказывают, что он очень сильно кашлял. На электричке они доехали до Одинцово, а оттуда Лёша оплатил такси, чтобы папу привезли домой. Спасибо огромное вам, Ксения Андреевна за неравнодушие к человеку, за доброе отношение к нашему папе, – благодарит невестка Успенского ту неравнодушную женщину.

«В санаторий он уехал здоровый, как лось, а вернулся… овощ!»

По словам Марины Успенской, сотрудники санатория даже не сообщили родственникам Юрия Николаевича об ухудшении его состояния.

– К санаторию «Дорохово» у нас претензии, – заявляет невестка покойного. – Мы будем привлекать юристов, чтобы восстановить справедливость. Мы хотим получить санаторно-курортную карту папы. Персонал санатория мы просим ответить на наши вопросы. У них были наши номера телефонов – и мобильный, и домашний, который написан в папиной карте. Так почему нам никто не позвонил?

Персонал санатория был обязан вызвать «скорую», а потом позвонить нам и сказать, что папу госпитализировали, – считает Марина Успенская.

Уехал человек здоровый, как лось, а приехал, простите, овощ! Отдохнул в санатории… Доктора «скорой» нам потом рассказали, что в последнее время среди их пациентов много людей, вернувшихся из санаториев. Это настораживающий факт.

– Марина, какой посмертный эпикриз Юрия Николаевича?

– В эпикризе мы читаем диагнозы, с которыми людей в санаторий не пускают. У нашего дедушки было отличнейшее ЭКГ, несмотря на его мерцательную аритмию. С плохим ЭКГ в санаторий не возьмут. Любой взрослый человек понимает, что диагнозы, которые поставили ему после смерти, образуются не за один день. Эти хронические болезни накапливаются у людей годами.

Причиной смерти названа левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия.

– Почему же вы сидите на карантине из-за коронавируса? Ведь ковида в диагнозах нет.

– Дело в том, что в больницу имени братьев Бахрушиных папу положили в красную ковидную зону. После смерти Юрия Николаевича на телефон Алексея пришло сообщение, что мы находились в контакте с больным СОVID-19 и должны находиться на карантине. Сначала предупредили, чтобы наша восьмилетняя дочь не посещала учебное заведение, а через пару дней сообщения пришли и нам.

На следующий день после смерти Юрия Николаевича у нас вязли мазки на наличие СOVID-19 – результатов, кстати, пока нет. У дочки анализ возьмут только 29 октября. Но передо мной посмертные выписки отца, где коронавирус не указан!

Он приехал из «Дорохово» с температурой, жаловался, что ему там было холодно. Мы не исключаем переохлаждения, из-за которого он мог заболеть пневмонией.

О том, что у папы поднялась температура, врачи санатория не могли не знать, – говорит невестка. – Юрий Николаевич рассказывал, что температуру в санатории измеряли каждый день. Но вот вопрос, сколько она держалась... Кто теперь об этом расскажет? Поэтому мы требуем объяснений медиков санатория по этой ситуации!

Сначала, когда Юрий Николаевич начал чудить, разговаривая с непонятными людьми, мы вызвали «скорую». Дело было ночью, приехала психиатрическая бригада, они дали ему успокоительное. Он проспал до утра. Вторая бригада неотложки приехала днём: врачи сделали экспресс-тесты на наличие гриппа и COVID-19, оба были отрицательными. Затем медики сказали, что сейчас вызовут третью бригаду «скорой», которая отвезёт нашего больного на компьютерную томографию легких. Каждой бригаде Лёша озвучивал температуру папы, сами они не измеряли температуру, записывали на наши данные. Но это Бог с ними, хотя бы госпитализацию обеспечили.

Отец таял на глазах, сатурация у него была пониженная, – добавляет Марина. – Как сказала вторая бригада «скорой», из-за низкого насыщения крови кислородом у него страдал мозг, наступили галлюцинации. «Какое КТ! – возмутился доктор из третьей Скорой. – Срочно в стационар, у него в лёгких булькает!»

19 октября Юрий Успенский оказался в больнице. Родственники звонили туда каждый день.

с Состояние средне-тяжелое, температура 36,6, – обнадёжили Марину и Алексея в справочной больницы в 13.00 21 октября. – Мы обрадовались, что температура хотя бы пришла в норму. Подумали, что антибиотики начали колоть. Но уже спустя четыре часа Леше позвонили и сообщили: «Ваш отец скончался в 16 часов 15 минут».

Нам даже не дали попрощаться с нашим папой, нас посадили на самоизоляцию, – сокрушается Марина.

– Получается, что коронавирус замаскировали под ишемическую болезнь, чтобы не повышать статистику ковидных больных, не сеять панику в народе? – недоумевает невестка Успенского. И задает вопросы, на которые пока не может получить ответы. – Выходит, он мог подцепить эту заразу в санатории, и персонал, увидев у больного очень нехорошие симптомы, отправил его домой умирать? Медики санатория обязаны были вызвать больному «скорую помощь» и сообщить об этом нам, но они этого не сделали. Считаю, что это халатность, по меньшей мере. И если там и правда «гуляет» коронавирус, почему до сих пор санаторий не закрыли на карантин? Получается, семья больного сидит на карантине, ребёнок не посещает школу, а отдыхающие санатория пусть уезжают из «Дорохово» и – теоретически – распространяют заболевание дальше?

Но здесь вопрос, – признает Марина. – Коронавирус ли это или запущенная пневмония, возникшая из-за переохлаждения? Тест-то у отца был отрицательный...

Как Эудуард Успенский спас жизнь брату после аварии

Корреспондент Sobesednik.ru незадолго до смерти Юрий Николаевича общалась с ним и лично убедилась, как замечательно он выглядел в свой 81 год. Мужчина был крепким и энергичным, его голова – светлой.

– Представьте, что этот человек перенёс две трепанации черепа в 2005 году, – рассказывает поразительные факты Марина. – Он попал под машину. Автомобиль (скорее всего это была маршрутка) задел ему голову боковым зеркалом. Водитель с места происшествия скрылся, а папа попал в СКЛИФ. Выжил он благодаря Богу, врачам и, конечно, своему брату.

Эдуард Николаевич Успенский, как вихрь, носился по СКЛИФу. В лечении Юрия Николаевича задействовали самых сильных хирургов, которые тянули нашего папу с того света со всей силы – и он выжил! – вспоминает Марина. - А здесь… я предполагаю, что халатность людей в белых халатах привела его к гибели. Самое удивительное, что состояние его ухудшилось именно в санатории, где вокруг, казалось бы, одни медики! Он ведь не просто погулять вышел, а находился под наблюдением медперсонала… Он жил полноценной жизнью здорового мужчины до последнего, стариком так и не стал… Поэтому нам ещё больнее.

– Кто-то из родственников со стороны Эдуарда Успенского вас поддержал? Ведь братья всегда были дружны.

– Нас поддержала Лена, вдова Эдуарда Николаевича. Елена Борисовна – Человечище с большой буквы, недаром наш папа от неё не отстранялся. Спасибо всем, кто с нами в эти дни рядом. Благодарны.