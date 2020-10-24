Стивен Сигал пообещал лично очистить Байкал: у актера на озеро большие планы

Стало известно, что связывает актера, мастера боевых искусств с «сибирской Швейцарией».

Во вторник Владимир Путин поблагодарил актера, четыре года назад получившего российское гражданство, за помощь в восстановлении популяции байкальского омуля. Стивен Сигал собственноручно выпустил несколько мальков рыбы в озеро.

В партии «За правду», в которой состоит актер, Sobesednik.ru рассказали о том, что на Байкал у него самые серьезные планы.

– Пока трудно сказать, чем конкретно Стивен займется на Байкале дальше. Сейчас как раз мы проводим исследования и активно ищем, выясняем проблемы озера и со сточными водам, и с удобрениями, с фосфатами — со всем, что влияет на его чистоту. Исходя из нашего расследования, мы уже будем делать выводы, – рассказала куратор экологических проектов Анна Рыбалова.

По словам эколога, внимание Сигала к Байкалу объясняется его любовью к Республике Бурятия.

– Ему интересен Байкал, потому что это Бурятия. Как мы знаем, его многое связывает с этим регионом, – говорит Анна Рыбалова. – Он хочет участвовать в расследованиях. Ведь у каждой катастрофы, за которую мы предлагаем вводить уголовную ответственность, есть имя и название компании. Если надо будет поехать, поработать руками на Байкале, очистить воду или береговую линию, он тоже — за.

Несколько лет назад во время генеологических изысканий актер обнаружил у себя предков-бурятов.