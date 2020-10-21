Светлана Ходченкова снялась в комедии о пластической операции на груди

22 октября в российский прокат выходит фильм «Любовь без размера» со Светланой Ходченковой в главной роли.

Светлана Викторовна с первых кадров удивляет тем, что появляется в кадре без косметики. Это объяснимо: её героиня, работающая на подтанцовке, понимает, что выходит из возраста песен и плясок и нужно что-то делать со своей внешностью. Но вот грудь Светланы зритель так и не увидит, хотя вокруг груди героини строится весь сюжет, и она многократно раздевается.

Хирург, работающий, по его выражению, чуть ли не с половиной шоу-бизнеса, объявляет ей цену за «пластику»: 500 тысяч рублей, после чего героиня со своим другом (Максим Лагашкин) пытается достать эти деньги.

На премьере создатели фильма уверяли, что это чуть ли не лучшая роль Ходченковой, да и Лагашкина назвали «фонтаном и феерией». Между тем картина получилась довольно проходной и не сильно смешной. Впрочем, и не такой уж провальной, в ряду российских комедий не затеряется. Не раз ухмыльнётесь, похихикаете и отвлечётесь от коронавирусной действительности. Знакомые образы, которые встречаются как в гламурно-денежно-циничной Москве, так и в провинциальном, советско-санаторном Кисловодске, пара любовных линий и совсем не грустный конец.

На премьере автор сценария, дебютировавшая в кино, призналась, что «о Светлане у меня было совершенно превратное представление. Она мне казалась такой холодной… Но когда я её увидела, поняла, что она такое трогательное, хрупкое, прекрасное и ранимое существо, и только она может исполнить эту роль, она была великолепна, вы это увидите».

Светлана Ходченкова на премьере была немногословной, но на сцене её всё-таки попросили сказать несколько слов:

– Мы с вами проделали огромную, невероятную работу. Всем огромное спасибо.

Особо поблагодарила актриса службу питания съёмочной группы:

– Даша, за ваши бутерброды особенное спасибо.