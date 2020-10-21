Корчевников показал предсмертное фото протоиерея Смирнова

Гендиректор телеканала «Спас», ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников опубликовал кадр, где Смирнов в инвалидном кресле.

Умерший после перенесенного коронавируса протоиерей Дмитрий Смирнов известен не только многолетним служением в РПЦ, но и своими скандальными высказываниями на различные темы. Но для верующего в Бога Бориса Корчевникова покойный Смирнов – прежде всего священнослужитель.

Телеведущий Борис Корчевников/фото: соцсети

В связи с кончиной протоиерея телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram фото Дмитрия Смирнова: тот сидит в инвалидной коляске и машет рукой, словно прощаясь. По крайней мере сегодня этот жест воспринимается именно так…

Фотография, судя по отметке на странице Корчевникова, сделана во время посещения Дмитрием Смирновым Главного Храма вооруженных сил. «Последнее», – подписал снимок Борис Корчевников.