"Ни черта не получится!": Кортнев высмеял идею Думы запретить детям слушать рэп

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев оценил инициативу депутатов, захотевших ограничить подросткам доступ к «вредной» музыке.

В Госдуме созрел новый запрет. В этот раз на рэп. Комитет по вопросам семьи считает, что детям и подросткам вредно слушать рэп и смотреть клипы рэп-звезд. Рэп, мол, развращает несовершеннолетних своей тематикой. Чтобы отсечь подрастающее поколение от рэп-культуры, депутат Елена Вторыгина предлагает убрать из дневного радио- и телеэфира соответствующие клипы, а заодно ограничить детям доступ в интернет.

О смысле запрета на рэп Sobesednik.ru спросил у Алексея Кортнева, фронтмена «Несчастного случая».

«Дети давно положили болт на телевидение»

– Я понимаю, что депутаты привыкли что-то все время запрещать, но этот случай, конечно, довольно забавный, потому что я тут, честно говоря, совершенно не понимаю, что они собираются запрещать, – поделился с нами музыкант. – Телевидение?

Так телевизор дети не смотрят и давным-давно положили на это дело болт. И всю информацию они давным-давно получают из интернета, который наши власти контролировать никак не могут. И не смогут, если, конечно, вообще не отключат рубильник и не перепилят кабель. Так что все это какие-то абсолютно бессмысленные трепыхания, – считает Кортнев.

Вообще, доля hip-hop в телевизионном эфире ничтожна по сравнению с долей пропаганды, например, или с долей попсятины – как русскоязычной, так и англоязычной, – отмечает Алексей. – И отнюдь не из телевизора наши дети черпают информацию о том, что происходит в области рэп-музыки и хип-хоп музыки. И потом, мы знаем прекрасно, что какие-либо запретительные меры лишь пробуждают интерес делать или смотреть что-то запрещенное с еще большим жаром и энтузиазмом. Так что это всё абсолютная чушь, конечно.

Мне кажется, если уж нашим законодателям так хочется что-то запретить, то запретили бы они детям слушать, как матерятся их родители в пьяном виде. Вот это было бы куда полезнее!

Пускай они подумают об этом. И разработают какие-нибудь меры пресечения. Если у них на это хватит ума, я прямо поклонюсь в ножки нашему законодательству. Но боюсь, что и это не сработает.

«Депутаты не понимают, как работает всемирная сеть»

Предложение ограничить детям доступ на YouTube Алексей Кортнев назвал «бредом».

– И здесь дело даже не в глупости, а просто в необразованности некоторых законотворцев, которые просто не представляют себе, как на самом деле работает всемирная сеть, – подчеркнул музыкант. – Им кажется, что можно повесить замок на какой-нибудь из серверов, сервисов или ресурсов или прямо дверь с ключом установить, или пограничника поставить. Хотя, к сожалению, эти дремучие взгляды имеют под собой обоснование, потому что если за это возьмется государство в целом, то перекрыть каналы свободного доступа к всемирной сети возможно. Мы наблюдаем подобное в Китае, например. Там есть локальная сеть, которая далеко не всё показывает. Другое дело, что с развитием технологий и выходом спутников Илона Маска на орбиту это всё скоро прекратится.

Я не сомневаюсь, что прямое вещание без каких-либо паролей на всю территорию земного шара будет осуществлено. И никакие глушилки против Илона Маска невозможны без совершенно чудовищных стратегических затрат.

Россия — это миллионы квадратных километров, и поставить везде какие-то гигантские электромагниты, излучение которых будет глушить основную частоту, по которой передаётся сигнал, – это просто нереально, – уверен Кортнев. – Поэтому можно сколько угодно размахивать дубиной и кричать «Мы всё запретим!», но жизнь всё равно возьмет свое, и ни черта не получится из этих ограничений.