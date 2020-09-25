Галустян признался в тайной страсти: Люблю подглядывать за клиентами банков

Михаил Галустян написал книгу о своей жизни под названием «Знак отличия. История смешного мальчишки». По этому поводу юморист устроил презентацию, на которой рассказал интересные факты о себе. Например, Михаил признался, что нередко появляется в людных местах в поисках новых образов для своего творчества.

Михаил Галустян еще в детстве понял, что юмор – это то занятие, с которым он хочет связать свою жизнь. Будучи ребенком, он заучивал наизусть анекдоты и, выходя на улицу, смешил своих сверстников.

– Когда я видел, что два больших пацана пытаются кулаками решить свои вопросы, я подходил и говорил: «Ребят, перестаньте! Давайте поговорим, подраться вы всегда успеете!» И начинал шутить, – вспоминает 40-летний Михаил. – И это работало. Из-за того, что я был маленьким и веселым, меня самого они не били.

Но все же будущий артист в детстве качал не только мышцу юмора. О физической подготовке он тоже не забывал. Впрочем, спорт и сейчас занимает не последнее место в жизни Галустяна.

– В детстве я три года занимался дзюдо и благодарен родителям, что они меня отдали в этот вид спорта, – продолжает Михаил. – Именно тогда я понял, что вся наша жизнь – борьба. Затем я пошел по следам своего отца и стал заниматься велоспортом. Это хороший вид спорта, но травмоопасный. Одно неловкое движение – и по тебе вся колонна проезжает. Сейчас я занимаюсь смешанными единоборствами чисто для себя, бить никого не собираюсь (смеется. – Авт.). Также занимаюсь стрельбой и военно-тактическими играми.

Михаил вырос в солнечном Сочи. Артист не скрывает, что раньше создавал образы для своих номеров, наблюдая за отдыхающими. На презентации своей книги юморист сделал сенсационное признание. Оказывается, и сейчас, живя в Москве, он совершенно спокойно может выйти в людное место в поисках интересного материала для своих будущих юмористических работ.

– Я очень часто надеваю капюшон, маску (медицинскую – Прим. Sobesednik.ru) и захожу в банк, – говорит Галустян. – Сажусь и наблюдаю. Люди ведь приходят в банк со своими проблемами, радостями. Интересно наблюдать за людьми, когда они не видят, что за ними наблюдают. Именно в этот момент они естественные. А я их сканирую – где-то жестикуляцию перенимаю, где-то – интонацию. Видимо, натура у меня такая. Я по жизни исследователь!