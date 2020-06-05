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Михаил Галустян решил начать сольную карьеру: певец Super Жоrik штурмует шоубиз

Культура и ТВ
16:15, 05 июня 2020

Михаил Галустян решил начать сольную карьеру: певец Super Жоrik штурмует шоубиз
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

Артист и ведущий канала СТС Михаил Галустян выпустил новый клип «Золото».

– Клипом «Золото» я продолжаю продвижение в музыкальном бизнесе в качестве своего альтерэго – Super Жоrik, – рассказал Михаил Галустян Sobesednik.ru. – Первый клип «Хочу тибя любицца» набрал 50 млн просмотров. Оказалось, людям это нужно – такое новое музыкальное направление, как электрокавказ.

– Откуда взялся этот Super Жоrik?

– Идея возникла у меня и у Гарика Мартиросяна, это наше совместное творчество. Первый клип мы записали в Сочи. Слова и музыку ко второй песне – «Золото» – сочинил Азамат Мусагалиев, бывший кавээнщик и ведущий одного из популярных каналов.

Идея клипа «Золото» в том, что Super Жоrik – ловелас, пепсолюб, шашлыкоед – посещает в городе Пятигорск показ мод известного модельера Жана Поля Гудкова (Александр Гудков). Увидев девушку неописуемой красоты с кожей цвета сусального золота, он, не выдержав, выпрыгнул на подиум и сорвал показ. Но вовремя исправился, выкрутился, и все остались довольны. Весело, интересно и со вкусом.

– А смысл в чем? Пародия на мир моды?

– Проект Super Жоrik – это изначально фарс, пародия и суперсмех. Есть песни, послушав которые, хочется поразмыслить. Есть те, которые вообще ни о чем. А есть песни Super Жоrikа, которые несут веселье и радость людям.

– Планируете сольную карьеру в образе этого персонажа, как случилось у Реввы с Артуром Пирожковым?

– Конечно! Второй клип – это ли не есть продолжение сольной карьеры?! В планах – еще два клипа, будут и совместные песни с другими звездами.

– А концерты?

– Если жизнь в мире восстановится и концертная деятельность у артистов возобновится, я бы с удовольствием поехал с Super Жоrikом по городам. Чтобы зрители увидели его вживую.

– Еще один конкурент в мире шоу-бизнеса?

– Думаю, у Super Жоrikа нет конкурентов. Он занял свою нишу. Равных ему нет – это точно.

Напомним, что 15 июня на телеканале СТС состоится премьера шоу талантов «Детский КВН», вести который будет Михаил Галустян. Интервью с ним о новом проекте читайте в ближайшем номере газеты «Собеседник» и вскоре на сайте Sobesednik.ru.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Михаил Галустян #СТС

Рубрика: Культура и ТВ

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