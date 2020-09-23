"Пандемия нас встряхнула": Валерий Фокин – о влиянии ковида на съемки "Петрополиса"

Художественный руководитель Александринского театра завершил съёмки фильма «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Большую часть сцен триллера снимали в одном из заброшенных зданий рядом с московским торговым центром на Горбушке, на территории бывшего завода «Рубин».

– Жаль просто так взять и разрушить уникальные декорации, – сказал пришедшим Валерий Фокин. – На этом месте, наверное, будут стоять дома, в них будут жить люди…

Было видно, что этот очень харизматичный и влиятельный в российской культуре деятель столь трепетно сжился с придуманным миром, где есть японская улица, японское кладбище с плывущим по нему сухим льдом, пляж в Майями с настоящим песком, жутковатый коридор и множество прочих локаций.

Экскурсию по локациям «Собеседнику» провёл сын режиссёра Кирилл Фокин, который в «Петрополисе» выступает в качестве автора сценария. Это и спальня, и ванна с красной жидкостью, и операционная, тоже намекающая на то, что здесь пролилась кровь… Чуть позже тем же маршрутом провели Владимира Мединского. Сменившая его на посту министра Ольга Любимова не приехала, как и ожидавшийся вице-губернатор Петербурга.

Валерий Фокин, строго соблюдающий масочный режим (режиссёр почти всё время был в респираторе и резиновых перчатках), заговорил о коронавирусе, о том, что были идеи снимать фильм в разных странах, а когда действительность в виде закрытых границ и введённых карантинов внесла коррективы, «приняли решение продолжать, и я ни секунды не сомневаюсь, что мы были абсолютно правы, потому что решения, которые придумывались здесь, лучше предыдущих».

Сегодня все говорят о второй волне COVID-19, и я спросил режиссёра, не является ли окружающая нас действительность самым мощным реальным триллером, который снижает интерес к триллерам выдуманным.

– Я не думаю, что снижает, – сказал г-н Фокин. – По крайней мере мы этого не хотели, и я об этом думал. [В нашем фильме] нет какой-то мелкой, сиюминутной актуальности. Но есть актуальность большого смысла: как нам вообще жить всем?

Пандемия нас встряхнула очень серьёзно. По крайней мере мы почувствовали, что люди умирают не только в Москве и не только в Петербурге, но и в Нью-Йорке, и в Европе – где угодно. И умирают по одному и тому же поводу.

Внутренне, мне кажется, это нас объединило. Не знаю, насколько это почувствовали политики – это уже второй вопрос. Про то, как политики смотрят на те или иные обстоятельства, кстати, тоже есть в фильме, и эта тема важная для меня. Важно говорить о доверии друг к другу и о попытках объединения, особенно сегодня, когда разрушаются все коридоры. Очень рассчитываю, что фильм пойдёт и в международный прокат.

Согласно описанию картины, фантастический фильм «Петрополис» расскажет о жизни российского учёного, который вспоминает свою жизнь в первые два десятилетия XXI века, в том числе некий судьбоносный момент истории. В прокат лента выйдет в 2021 году.