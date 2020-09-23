Мединский в маленьком Токио: Фоторепортаж из декораций фильма "Петрополис"

В Москве завершились съемки фантастической картины «Петрополис» Валерия Фокина, а декорации к ней стали арт-инсталляцией, автором которой выступил художник-постановщик фильма Алексей Трегубов.

К «Петрополису» Трегубов создал целый город воспоминаний главного героя, в сознании которого возникают основные вехи его жизни: университет Беркли в Калифорнии, где прошли годы учебы, японское кладбище в Саппоро, белые ночи Санкт-Петербурга. Именно миниатюрные версии этих мест 22 сентября были открыты для посетилей, среди которых оказались бывший министр культуры Владимир Мединский и фотокорреспондент Sobesednik.ru.