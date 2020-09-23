"Кажется, он вот-вот встанет": Бабкина похоронила Борисова под стихи Есенина

Гусева, Бабкина, Семчев, Антипенко и другие звезды простились с Михаилом Борисовым, многолетним ведущим «Русского лото».

23 сентября в театральном институте им. Щепкина, где много лет преподавал Михаил Борисов, состоялось прощание с педагогом, известным телезрителям благодаря программе «Русское лото». 19 сентября Борисову стало плохо на съемках, прибывшим на место врачам спасти его не удалось…

Проститься с артистом и телеведущим приехали сотни его студентов из разных городов России. Актеры и режиссеры, для которых Борисов был наставником, учителем, убивались не меньше, чем его родственники. Дочь Мария и сын Вениамин сидели рядом с гробом. В зале играла тихая музыка, звучали произведения Есенина, Цветаевой, Пастернака.

Помимо огромного количества студентов, пришедших проститься с Борисовым, в последний путь его провожали и представители шоу-бизнеса, коллеги по кино и театру: Екатерина Гусева, Александр Семчев, звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко, народная артистка России Надежда Бабкина. Певица осталась пособолезновать близким покойного, Семчева же и других к родным не подпускали.

Надежда Бабкина

– Я семье уже все сказала, – отказалась от комментариев Бабкина.

Звезда «Ворониных» Олег Кассин также пришёл попрощаться с наставником. Актеру трудно было говорить, его голос дрожал.

– Михаил Борисов – один из любимейших педагогов, с ним очень легко работалось… Невозможно поверить в то, что его больше нет. Кажется, он вот-вот встанет, – с трудом находил слова актер. – Он поставил успешный спектакль в театре Сатиры, там мы с Фёдором Добронравовым играли, объездили пол-страны. Мы с ним встречались недавно, перед пандемией, по поводу новой постановки, общались по телефону, очень надеялись, что Александр Ширвиндт разрешит нам поставить спектакль… Но, видимо, не суждено.

Узнав о смерти Михаила Борисовича, я отказывался верить в эту новость. Однако, увы, чуда не случилось.

Актриса театра и кино Ольга Чудакова также сказала слова благодарности у гроба наставника.

– Этот человек вел меня с самого поступления, у меня была слабая программа, но Михаил Борисович все равно меня заметил на отборе в ВУЗ, – поделилась Ольга. – Он курировал меня, всегда по-отечески отчитывал, благодаря ему я обрела профессию. Мы планировали в октябре отмечать 20-летие со дня выпуска, – с горечью напомнила Чудакова.