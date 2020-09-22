Семчев: "Русское лото" было для Борисова лишь хорошим заработком

По словам ученика Михаила Борисова, актера Александр Семчева, главным делом его жизни был все-таки театр, а не телешоу.

19 сентября скончался бессменный ведущий программы «Русское лото» на НТВ Михаил Борисов. Он был прекрасным актером, режиссером, наставником для своих студентов в театральном институте имени Щукина, однако многие знали его именно благодаря популярной передаче. Мы поговорили об этом с одним из учеников Борисова, заслуженным артистом РФ Александром Семчевым.

– Михаил Борисов при всем обилии своей театральной деятельности для большинства был известен только как ведущий «Русского лото». Ему не было обидно из-за этого?

– Ведение мероприятий – это часть нашей профессии, некое шоуменство, – говорит Семчев. – А «Русское лото» – это не зазорный проект, здесь же не копаются в грязном белье, никого не судят. Когда люди играют в лотерею, это их выбор, их надежда. Мне кажется, что Михаил Борисович исподволь помогал людям обретать материальную уверенность в завтрашнем дне. Здесь могут быть только положительные эмоции.

– Он остался в памяти людей положительным героем?

– Очень на это надеюсь. А потом, не забывайте, сколько он выпустил учеников. Это человек, который давал профессию. Он прививал вкус, ведь артиста нельзя научить быть артистом.

– А как он сам относился к делу, которым занимался почти 30 лет?

– Он относился к «Русскому лото» как к заработку. Он никогда не кичился, у него хватало чувства внутреннего такта. Это дело скорее было приработком, основным для Михаила Борисовича были студенты, режиссура, постановка спектаклей. Театр был поставлен изначально во главу угла.