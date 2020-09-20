Умер Михаил Борисов. Он многие годы вел "Русское лото"

Накануне в возрасте 71 года скончался актер театра, телеведущий Михаил Борисов, об этом сообщает театральный институт имени Щукина. Отмечается, что это случилось во время очередных съемок.

«Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки», — говорится в сообщении.

Наибольшую известность Борисов получил благодаря телевизионной еженедельной программе «Русское лото», которое он вел с 1994 года. Также он являлся художественным руководителем передачи.

Как пишет «Комсомольская правда», накануне актера увезли на скорой помощи во время съемок «Русского лото» с пневмонией, после этого у него была остановка сердца, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но в конечном счете он умер «на руках врачей».