"Скорая не приедет": автор песен Киркорова смог вызвать врачей только через мэра Ялты

Поэт Александр Вулых с трудом смог помочь крымскому коллеге, почувствовавшему себя плохо в гостинице «Ялта Интурист». Бригада неотложки приехала лишь после того, как он пригрозил обратиться напрямую к главе Крыма Сергею Аксенову.

Этой информацией автор песен Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Николая Носкова поделился с подписчиками на своей странице в Facebook. Инцидент случился на одном из музыкальных фестивалей.

– Отель известный, выглядит вполне пристойно, хоть и «муравейник», – описывает ситуацию Вулых. – Но в отличие от турецких отелей, где большинство работает по системе all inclusive («всё включено»), в этом отеле применяется система all exclusive («всё исключено»), и платить там нужно почти за каждый чих, причем по европейским ценам. Но рассказать я хотел не об этом.

Пользуясь удобным случаем, я пригласил в гости своего друга поэта Максима Жукова, проживающего в Евпатории. Поставив в известность руководство фестиваля, решил вопрос с его проживанием (у меня был небольшой двухкомнатный номер типа «люкс»). Через день утром у Максима поднялось давление. Надо сказать, что Максим не пьёт и не курит, но он хронический гипертоник, и недуг время от времени даёт о себе знать, а причиной для обострения может послужить даже работающий кондиционер (погоды стояли жаркие). Мы спустились в медпункт. Дежурный врач измерил давление, и, убедившись, что оно высокое, дал таблетку. Тем не менее давление не снижалось.

Максиму становилось хуже. Днём он уже с трудом мог разговаривать. Я решил вызвать скорую помощь. Спустившись в медпункт, я напомнил врачу о нашем утреннем визите и, рассказав, что гостю стало ещё хуже, попросил врача вызвать скорую. Он при мне позвонил в диспетчерскую и, представившись, рассказал о больном госте и попросил принять заказ.

Ответ диспетчера меня просто ошарашил: «Скорая к вам не поедет!»

Врач положил трубку. Опустив глаза долу, как-то смущённо произнёс: «Извините, но вы всё слышали. Они не хотят ехать...» «То есть, как не хотят? – изумился я. – Как фамилия диспетчера?»

«А они не говорят, – ответил врач, – в смысле, не представляются. Просто не поедут и всё тут... Но вы должны их понять. Зарплаты маленькие, сокращение кадров, потом опять же перепрофилирование из-за коронавируса... А если повезёт, и скорая выезжает на вызов, то не факт, что она приедет часа через два или три. В общем, извините, но как-то так...»

Он развёл руками: «Будем надеяться, что больному полегчает». «А если нет?» – задал я неуместный риторический вопрос. «Ну тогда вы сами понимаете, на всё воля божья! – философски ответил ялтинский эскулап. – Давайте поднимемся в номер, я измерю давление». Мы поднялись...

«Давление 200 на 100. Похоже на гипертонический криз, – констатировал врач, – я это, зайду к вам попозже...» Он ушёл. Я позвонил президенту фестиваля и, рассказав о ситуации, предложил на вечернем мероприятии вместо праздничных речей выступить с обращением к президенту Крыма Аксёнову и мэру Ялты Имгрунту по поводу всей этой чудовищной истории. «Мало не покажется!» – в сердцах пообещал я. «Подожди, сейчас что-нибудь придумаем!» – попытался успокоить меня Андрей.

Через какое-то время он перезвонил мне: «Саш, вопрос решили через первого зама Иван Иваныча (Иван Иванович Имгрунт, мэр Ялты. – Прим. Sobesednik.ru). Вице-мэр дал распоряжение, и скорая должна приехать!» И в самом деле, вице-мэр не обманул, и скорая достаточно оперативно приехала аж с тремя не фельдшерами – а врачами! Я такого давно не видел.

Состоялся короткий консилиум, сделали укол, дали необходимые лекарства и пообещали прислать специалиста сделать тест на ковид. Правда, специалист приехала на следующий день, но тест сделала (конечно, никакого ковида, как и ожидалось, у Максима не оказалось). Словом, медицинские услуги были оказаны в полном объёме. И вот теперь, после всего этого, я хочу предостеречь желающих отдохнуть в Ялте и её окрестностях: если вам приспичит заболеть чем-либо или испытать на себе гипертонический криз – имейте в виду, что без личного знакомства с президентом Крыма Аксёновым или мэром Ялты Имгрунтом вам не светит надежда на благополучный исход и выздоровление от внезапного недуга. А в общем и целом, конечно, Крым наш! Но не для всех!