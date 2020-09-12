Шнуров объявил о закрытии своего Instagram и предрек окончание интернет-эпохи

Музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров заявил, что намерен отказаться от ведения Instagram-аккаунта.

«Как я грохнул группировку "Ленинград" в прошлом году, так и грохну свой инстаграм», – сообщил Шнуров на public talk в Парке Горького.

«Большинство поглощают информацию как еду в фаст-фуде – быстро, бездумно, с вредом для здоровья», – отметил Шнуров, добавив, что «есть и те, кто предпочитают рестораны высокой кухни». По его мнению, интернет-СМИ ожидает та же судьба, что и в свое время телевидение. «В один прекрасный момент стало модно говорить: "Я не смотрю телевизор". Вот скоро наступит такое время, когда модно будет говорить – "У меня нет интернета"», – заключил генпродюсер RTVI.

По его словам, сегодня основной проблемой в сфере потребления информации является перенасыщенность. Будущее, считает музыкант, за «цифровым детоксом» – решающим фактором станет качество информации, а не ее количество.