Шнуров написал стих про отравление Навального: "Методы ж товарищей чекистов…"

Генеральный продюсер RTVi, музыкант Сергей Шнуров посвятил свое очередное стихотворение оппозиционному политику Алексею Навальному и истории с его отравлением.

Sobesednik.ru целиком приводит его текст:

«Надоели выкрутасы энти.

Туповат, но я учусь Азам.

Я к Навальному был, да, индифферентен.

А теперь, пожалуй, точно за.

Он чихвостил на руку нечистых,

А таких, тут это — пруд пруди.

Методы ж "товарищей чекистов"...

Медичи завидуют поди,

Смерть повсюду в виде яда сея.

И невольно тянется рука,

После отравленья Алексея

Перечислить деньги в ФБК».

Напомним, что в немецкой клинике «Шарите», где сейчас находится Навальный, подтвердили, что он был отравлен. В его анализах нашли ингибиторы холинэстеразы, причем в московской лаборатории до этого их не нашли. При этом по официальной версии, которую озвучивали администраторы омской больницы до этого, его диагноз — «нарушение обмена веществ». Хотя даже московский анестезиолог-реаниматолог Борис Теплых, участвовавший в лечении, позднее написал, что в реальности диагноз был «кома неясного генеза». Также он сообщил, что Навальному в первые же минуты в больнице вкололи атропин, который используется при отравлении.