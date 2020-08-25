Шнуров написал стих про отравление Навального: "Методы ж товарищей чекистов…"

Генеральный продюсер RTVi, музыкант Сергей Шнуров посвятил свое очередное стихотворение оппозиционному политику Алексею Навальному и истории с его отравлением.
Sobesednik.ru целиком приводит его текст:
«Надоели выкрутасы энти.
Туповат, но я учусь Азам.
Я к Навальному был, да, индифферентен.
А теперь, пожалуй, точно за.
Он чихвостил на руку нечистых,
А таких, тут это — пруд пруди.
Методы ж "товарищей чекистов"...
Медичи завидуют поди,
Смерть повсюду в виде яда сея.
И невольно тянется рука,
После отравленья Алексея
Перечислить деньги в ФБК».
Напомним, что в немецкой клинике «Шарите», где сейчас находится Навальный, подтвердили, что он был отравлен. В его анализах нашли ингибиторы холинэстеразы, причем в московской лаборатории до этого их не нашли. При этом по официальной версии, которую озвучивали администраторы омской больницы до этого, его диагноз — «нарушение обмена веществ». Хотя даже московский анестезиолог-реаниматолог Борис Теплых, участвовавший в лечении, позднее написал, что в реальности диагноз был «кома неясного генеза». Также он сообщил, что Навальному в первые же минуты в больнице вкололи атропин, который используется при отравлении.