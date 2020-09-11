Лидер "Ногу свело!" рассказал, почему поддержал белорусов в Нью-Йорке

Максим Покровский принял участие в митинге в поддержку протестующих в Белоруссии около штаб-квартиры ООН. Sobesednik.ru узнал у музыканта о подробностях.

– Почему мы пошли на митинг? У нас очень много друзей-белорусов, – рассказал нам вокалист группы «Ногу свело!», живущий сейчас на две страны – в США и в России. – Мы все новости узнавали из первых рук. Наша коллега, с которой мы работаем в Нью-Йорке, оказалась в Минске как раз незадолго до этих событий. Но не это главное.

Нас глубоко возмутила остервенелая жестокость властей по отношению к мирному населению, которое выражает свое несогласие с бессовестными фальсификациями на прошедших выборах.

Мы решили выразить поддержку всему белорусскому народу в той мере, в которой мы смогли это сделать на тот момент. Буквально на наших глазах пробудилась национальная гордость, национальное единство, люди не захотели больше мириться с ложью и несправедливостью. Это вызывает восхищение. Мы желаем Беларуси свободы, мира и процветания!

В митинге, по словам музыканта, приняло участие около 2 тысяч человек, в основном выходцы из Белоруссии, одетые в бело-красные цвета. Участники держали плакаты, обращенные к Лукашенко – «Уходи!», и фотографии с побоями мирных граждан. Люди скандировали «Жыве Беларусь!» и «Не забудем, не простим».

Максима попросили выступить на митинге. Белорусы встретили слова музыканта тепло, благодарили за поддержку.