День рождения Табакова перенесли на 7 ноября: "Вечерний Ургант" готовит сюрприз

В вечере памяти Олега Табакова примут участие Михаил Пореченков, Александр Семчев, Владимир Машков и другие артисты МХТ.

7 ноября в Московском художественном театре имени Чехова будет зарезервировано под действо в память об экс-худруке Олеге Табакове. Об этом сообщил сменивший его на посту руководителя Сергей Женовач во время сбора труппы.

– Хочется объясниться в любви к Олегу Павловичу. Хочется, чтобы все артисты скорректировали свои планы, – сказал Женовач.

– Постараемся принять участие, всё будет зависеть от занятости, – сказал Sobesednik.ru один из самых занятых в кино актёров МХТ Михаил Пореченков.

Убегая, Пореченков добавил, что «душой и сердцем точно будем участвовать».

– Я обязательно буду принимать участие, – поделился с нами Александр Семчев, ещё один известный актёр – в отличие от Пореченкова, часто остающийся сегодня без работы. – Я не знаю, какая будет форма этого вечера, но надеюсь, это будет интересно и достойно памяти этого человека.

О том, как театр почтит память одного из ярчайших своих художественных руководителей, Sobesednik.ru узнал у Сергея Женовача:

– Сценарий пишет Миша Миронов (выпускник Школы-студии МХАТ, режиссер программы «Вечерний Ургант». – Прим. Sobesednik.ru). Там будут принимать участие и художник Александр Давидович Боровский, и Владимир Львович Машков, и я, и многие артисты театра. Все идеи выдавать не могу. Это будет день рождения Олега Павловича.

– Больше концерт или спектакль?

– Концерта там не будет. Просто вечер, посвящённый Олегу Павловичу.

День рождения Табакова приходится на 17 августа, в этом году ему исполнилось бы 85 лет. В пресс-службе МХТ заверили, что в дате 7 ноября «никаких подводных камней, юбилей у Олега Павловича летом, его принято отмечать осенью, в этом сезоне отмечаем 7 ноября».