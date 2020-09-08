Причиной крещения Депардье мог стать штраф за езду на скутере после пива

Накануне обращения в православную веру актер был задержан жандармами.

Sobesednik.ru уже писал, что бывший мусульманин, французский актер Жерар Депардье принял православие в Париже. Кстати, как он писал в своей книге «Невинный», ислам он принял после того, как увлекся творчеством египетской певицы Умм Кульсум.

Что могло заставить его принять решение о крещении, в очередной раз поменять веру, остается пока загадкой. Так же, как и принятое при крещении имя. Остается лишь гадать, зная о том, что в день крещения Депардье – 4 сентября – День ангела у 13 мужских имен: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Теодор, Федор, Феликс, Ян.

Возможно, окончательное решение перекреститься в православие Жерар принял после очередной неприятной ситуации, в которую он попал 28 августа, за несколько дней до обряда.

– Не секрет, что Депардье давно уже лишили водительских прав за управления машиной в нетрезвом виде, – рассказала Sobesednik.ru Анастасия, агент Депардье. – Поэтому в Париже Жерар передвигается на малолитражном скутере цвета фуксии, который считается подростковым. Для этого транспортного средства специальных прав не требуется.

Проезжая возле парижского вокзала Монпарнас, он проехал на красный свет. Его остановили жандармы. Как мне рассказывали, на ногах Жерар держался нормально, он выпил-то до этого всего две бутылочки пива. Его доставили в участок, проверили на алкоголь и… отпустили.

Правда, потом об этом стали писать французские журналисты, начали возмущаться. Насколько я слышала, в результате, под давлением общественности, штраф Депарьде все-таки выписали – 135 евро.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о «пьяном» ДТП. Актера признали виновным и отправили в колонию общего режима на 8 лет.