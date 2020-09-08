Ефремов предсказал, что станет виновником смертельного ДТП, еще в 2008 году

Актер Михаил Ефремов, который сегодня был приговорен к 8 годам колонии общего режима, еще 12 лет назад говорил об участии в ДТП со смертельным исходом. Правда, устами героя сериала «Воротилы».

Sobesednik.ru обнаружил в сериале эпизод, где герой Ефремова поясняет юноше, за что отбывал срок на зоне: «Человека сбил на машине пьяный».

Драматический мини-сериал режиссера Антона Коскова «Воротилы» вышел в 2008 году. Ефремов там играл одну из второстепенных ролей. Картина выходила под слоганом «Рожденные в СССР – от братков до олигархов».