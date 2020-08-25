Сериал "Хороший человек": сексуальная Снигирь переиграла симпатягу Ефремова

В онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек». Повествование основано на истории ангарского маньяка, убивавшего «плохих» женщин.

С 1992-го по 2010-й годы серийный убийца Михаил Попков убил 84 женщины. Маньяк работал в правоохранительных органах и производил впечатление хорошего человека. Иногда он совершал свои преступления на служебной машине и часто выезжал на место в составе оперативной группы убедиться, не оставил ли он своим коллегам зацепки.

Даже удивительно, что до Богомолова к истории ангарского маньяка никто не обратился. Кинематограф любит добрых, обходительных, привлекательных и даже красивых убийц. Никита Ефремов, сыгравший роль Попкова, этому образу соответствует. Кажется, это единственное, что могло побудить Богомолова отдать ведущую роль ему. Ефремов-младший во всех фильмах играет одинаково, и «Хороший человек» не исключение. Спасает только то, что Никита везде одинаково хорош.

Однако этого мало, и по первой серии можно предположить, что фильм должна вытянуть Юлия Снигирь. Она играет следователя из Москвы, которая приехала расследовать убийства, — талантливую, умную, одинокую и с ворохом комплексов. У героини Снигирь не складываются отношения с мужчинами, в детстве она пострадала от отца-абьюзера — он бил ее мать, а девочка была безмолвным свидетелем.

Как героиню Юлии обидел отец, так и по герою Ефремова прошлась какая-то женщина. После этого он мстит слабому полу, выбирая в жертвы тех, кого считает грешницами. И думает, что очищает таким образом мир от скверны. Днем работает полицейским, а ночью заманивает «плохих» девушек, которые летят к нему сами, как мотыльки на пламя свечи.

Маньяк известен, и вопрос только в том, как быстро его раскроет, поймет героиня Снигирь, которая — не трудно догадаться — попадет под обаяние этого «хорошего» человека. Отношения двух непростых людей – мужчины-убийцы и женщины-следователя, искательницы правды и справедливости — есть основа триллера.

За Юлией Снигирь, которая с годами стала еще красивее, аристократичнее и профессиональнее, наблюдать интересно. За ее мимикой и жестами прослеживаются движения души, переживания. Она прекрасна без макияжа, в грубых ботинках и толстовке. А как еще должна выглядеть женщина-следователь в командировке?

Декорации фильма — некий маленький провинциальный городок Вознесенск – добавляют мрачности и загадочности. Свой трэш по идее должна привнести в фильм и начинающая актриса Ксения Собчак. Богомолов снял жену во второстепенной, но значимой роли. Ее появление на экране еще впереди.