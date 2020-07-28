Сын Михаила Ефремова поклялся: Мама, я не перейду на сторону зла

20 августа на видеосервисе START состояится премьера проекта Константина Богомолова «Хороший человек». Эпизоды сериала по мотивам истории «ангарского маньяка» Михаила Попкова будут выходить каждый четверг (всего их 9).

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов) – обаятельный мужчина, который и окажется монстром.

«"Хороший человек" о том, как зло может прятаться под маской жертвы, – говорит Константин Богомолов. – Жертвы обстоятельств, невнимательности и предательств окружающих. Ведь наш маньяк мыслит себя именно жертвой. Он несёт свои раны душевные и психические как стигматы, дающие ему право вершить суд. Он фанатик. Он боль. И чтобы бороться с ним, нужно тоже быть одержимым и больным».

– Я сыграл человека, который принял себя. Он не испытывает удовольствия от пыток жертвы, от совершения убийств. Он видит в этом свою миссию. Для него убить – это как почистить зубы, помыться, он занимается «гигиеной» – очищает мир. Эта роль непростая, и мне немного страшно за маму, которая переживает, что я играю маньяка. У меня были моменты в жизни, когда я очень вживался в роль. Пользуясь случаем, хочу сказать: мама, не переживай, все нормально, я не перейду на сторону зла, – пообещал Никита Ефремов.

В свете недавней трагедии – ДТП с участием его отца, эти слова обретают новый смысл.

– Мой герой не фанатик, хотя, может, это и так, но внешне он не тревожен, а спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим, – признается Никита. – Работа над этой ролью – это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, получше к ним присмотреться и, возможно, если получится, как-то их проработать, избавиться от них.