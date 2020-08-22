"Уроки любви": невыразимая легкость бытия и стокгольмский синдром Йоли

В Москве стартовал международный кинофестиваль документального кино «Докер». Фильмом открытия стала нежная, ироничная и социально востребованная польская лента «Уроки любви».

У режиссеров-документалистов Каси Матеи и Малгожаты Голишевской – внушительные для их лет послужные списки: здесь и школа Вайды, и Эдинбургский колледж искусств, и призы на многочисленных международных смотрах неигрового кино. Отчего вроде бы совсем не удивительным кажется и то, что этим двум молодым женщинам удалось почти невозможное – запечатлеть зарождение любви, такой иррациональной и хрупкой материи, да еще и между людьми, в возрасте которых, казалось, о романтике думаешь как раз меньше всего.

И все же «Уроки любви» удивляют. Удивляет их центральная героиня – 69-летняя реальная женщина по имени Йоля, которая после почти полувекового мучительного и садомазохистского брака вдруг решает обрести свободу, покинуть мужа и полюбить сызнова. Йоля невероятно киногенична – она носит татуаж, изящные шляпки и тонкие каблучки, в своем преклонном возрасте учится петь, ходит на танцы и сама наставляет подруг, как быть по-настоящему желанной женщиной – тому, чего ей прежде так не хватало. И где-то на своем пути к новой жизни встречает Войтека – человека без страха и упрека, которого Йоля заслуживала как минимум лет на сорок пораньше. Но случилось так, как случилось, никогда не поздно, любви все возрасты покорны – и другие клише, которые тут так и просятся. Но режиссерам Касе и Малгожате невероятно повезло стать этому свидетелями, приобщив к такому таинству и зрителя.

От ощущения подглядывания в замочную скважину за развивающимися отношениями героев, за сомнениями и нерешительностью Йоли, перерастающими в уверенность и надежду, порой, даже хочется смущенно отвести взгляд, а в определенные моменты и вовсе как-то забывается, что на экране не игровой фильм с актерами и прописанной драматургией, а сама жизнь и настоящие люди. В общем, никаких тебе симулякров, только оригиналы. Хотя если уж быть до конца придирчивым и оставить лукавство, то приходится заметить – в «Уроках любви» есть место постановке, которая наряду с документальной съемкой выглядит неуклюже. Однако это лишь небольшой укор этому всепоглощающе милому кино, которому каким-то абсолютно неуловимым образом удается совместить тяжелые лейтмотивы домашнего насилия и консервативных религиозных догматов, сковывавших Йолю на протяжении всей ее супружеской жизни, с нежной иронией, легким юмором и трогательной меланхолией героев, которые в свои 69 только начинают жить по-настоящему, признаваясь друг другу в вечной любви сразу после совместного приема лекарств.

Наверное, как раз эта жизненная легкость, с которой картине удается поговорить со зрителем о гнете психологической созависимости и стокгольмском синдроме, оставляя их как бы в небольшом расфокусе, и есть главное достижение «Уроков любви», которые явно будут претендовать на звание одной из самых сильных лент Основного конкурса «Докера». Но об этом мы узнаем чуть позднее.