Международный фестиваль документального кино "Докер" в "Октябре"

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт пройдет Международный кинофестиваль «Докер», где будут показаны документальные фильмы из 35 стран мира. Оценивать их будет Международное жюри. Среди участников — фильмы из «Сандэнса», Берлинале, Торонто, Карловых Вар, Локарно и других кинофестивалей, которые будут показаны в России впервые.

Фильмом открытия станет работа польских режиссеров Каси Матеи и Малгожаты Голишевской «Уроки любви» — романтическая мелодрама, утверждающая, что любить, мечтать и менять жизнь к лучшему никогда не поздно. Лента также войдет в программу основного конкурса.

Среди других участников в основном конкурсе: призер Сандэнса-2020, румынская картина «Акаса, мой дом» о цыганской семье, которая последние 20 лет провела в хижине посреди огромного парка в центре Бухареста, а теперь ее ожидают глобальные перемены и новая жизнь. Участник кинофестиваля в Локарно, немецкий «Лавмобиль» расскажет непростую историю о девушках легкого поведения, застрявших на пригородных трассах Германии. Российских фильм «Пена» погрузит зрителя в атмосферу затерянного на севере России поселка Гранитный. А канадская работа «Безумный Александр» покажет жизнь молодого человека, борющегося с шизофренией и пытающего одновременно построить отношения с возлюбленной". Из азиатских работ в конкурсную программу входят экзистенциальная сказка «Сделано в Китае» — лента о безмолвной борьбе молодого поколения Поднебесной за возможность быть самим сбой и китайских эпос «Исчезающая деревня».

Кроме того, в программе есть американский фильм «Принять вызов» о беженце из Сомали, который пытается устроить свою жизнь в Миннесоте; бразильская молодежная драма с элементами мюзикла «Солнце внутри»; чешское роуд-муви с элементами религиозного триллера «За горизонтом», где отец и сын отправятся в дальнее путешествие по России; драма об иранской паре, вынужденной бежать из страны со своим четырехлетним сыном и французская картина «Санкара жив» о молодом поэте из Буркина-Фасо, который едет через всю страну по единственной железной дороге.

Фильмом закрытия фестиваля станет экологическая мелодрама «Нерка. Рыба красная», действие которого разворачивется в самых красивых уголках Камчатки, а объектом исследования является дикий лосось — озерновская нерка, создающая в этом месте рай и являющаяся источником сверхдоходов для человека. Авторы задаются вопросом, как долго этот рай на Юге Камчатки еще будет существовать?

Фильмы «Докера» будут соревноваться в нескольких номинациях, а оценивать их будут следующие члены жюри: