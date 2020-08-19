Папа может! Максим Матвеев смастерил беговел для сына и растрогал Боярскую

Супруги Максим Мавтеев и Лиза Боярская радуют подписчиков фотографиями своей дружной загородной жизни с детьми.

Сначала Лиза опубликовала снимок, на котором Максим тащит одного малыша на плечах, а второго везет в тачке, подписав его «папшеринг». А теперь Максим сам смастерил детям беговел.

«Беговел HANDMADE. Невероятно! Ну просто супер-пупер круто!» — написала Лиза Боярская.

Под постом отметились как звездные друзья пары — Максим Виторган, Ксения Лаврова, Михаил Пшеничный, Артем Ткаченко, — так и простые пользователи Instagram.

«Реально сам выстругал? Кайф! Красавчик», — хвалят Матвеева поклонники.

«Ты смотри... это, не уйди из профессии! Очень круто!» — разделяют восторг «очумелыми ручками» Матвеева другие.

«Ничего себе! Вот это действительно руки откуда нужно растут», — признают фолловеры.

Особенное внимание к паре Матвеев-Боярская не случайно. Злые языки неоднократно «разводили» супругов. Поговаривали, что они живут в разных городах, в разных квартирах. А учитывая, что Лиза и Максим никак не комментировали ситуацию, все было похоже на затяжной кризис семейной жизни. Поэтому активность в социальных сетях и позитивные фото вызывают бурю радости у всех в окружении пары.

Напомним, что Лиза и Максим 10 лет в браке и воспитывают двух сыновей: 8-летнего Андрея и полуторагодовалого Григория. Беговел стал подарком для младшего.