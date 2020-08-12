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Монологи о шансоне. Часть 4: Александр Ф. Скляр

Культура и ТВ
14:07, 12 августа 2020

Монологи о шансоне. Часть 4: Александр Ф. Скляр
Фото Евгения Уварова
Фото Евгения Уварова

 

Продолжаем цикл «Монологи о шансоне», где артисты делятся своими мыслями о жанре. Герой четвертого монолога Александр Ф. Скляр. Имя этого артиста в первую очередь ассоциируется с рок-н-роллом, однако, он сделал так много интересных проектов в жанре шансон, что не поговорить с ним было просто невозможно.

Рок-н-рольщик и шансонье

К тому моменту, когда я взял в руки гитару, у меня уже был некоторый багаж музыкальных знаний и ощущений, и рок-н-ролл в этом ряду был далеко не на первом месте. Первые мои песни после колыбельных, которые пела моя мама, были эстрадой конца 50-х – начала 60-х годов. Потом в мое сознание вошли туристические и бардовские песни, которые пел папа со своими друзьями-охотниками во время наших домашних посиделок, и я эти песни очень хорошо помню. С ними я взял в руки гитару. Следующее мое сильное впечатление – Владимир Высоцкий. А эпоха рок-н-ролла пришла, когда я учился в старших классах. В тот момент революционная волна, которую нес с собой рок-н-ролл, была для меня самой важной. Но это не значит, что он закрыл для меня те песни, которые составляли мои детские и отроческие ощущения – во мне всегда звучала не только рок-н-рольная музыка.

Создав «ВА-БАНКЪ» в 1986 году и наигравшись за несколько лет в чистый рок-н-ролл, я снова обратился к тем, другим, музыкальным ощущениям, которые были в моей жизни. Для нас тогда и не было такого понятия, как шансон – это просто был рок-н-ролл с духом народной песни и городского романса. Но если сейчас мы будем определять жанры, то, наверное, это можно назвать рок-шансоном. Хотя я бы назвал это шире – хорошей душевной песней, или народной песней, или авторской песней с рок-н-рольной подачей.

Своим проектом «Боцман и Бродяга» мы с Гариком Сукачевым отдали дань памяти трем любимым артистам: Владимиру Высоцкому, Леониду Утесову и Алеше Димитриевичу (последнего, кстати, тогда у нас не так широко знали). А уже потом я захотел шагнуть в эту сторону немного дальше и познакомился с ансамблем «Братья Жемчужные» из Питера, с которыми мы сделали программу «Цыганский рок-н-ролл». И для меня, как для рок-н-рольщика, никаких противоречий в этом проекте не было, ведь это – продолжение русских песенных традиций, спетых с моим рок-н-рольным колоритом. Публика на премьере той программы в 1997 году в ДК «Ленсовета» собралась из числа поклонников русского рока, и концертная реакция была очень позитивная, что слышно на нашем концертном альбоме.

Важные люди в жанре

Аркадий Северный – очень важный в шансоне человек. Да, его песня не мейнстримовая, больше подпольная, но именно это и роднит его с рок-н-роллом. Я бы сказал, что он и был нашим первым советским рок-н-рольщиком.

Руководил ансамблем «Братья Жемчужные», с которым Северный работал в свои последние годы, Николай Резанов. Он был высочайшего уровня гитарист – вне рамок и жанров, – и потрясающий человек. Он мог играть вообще все – любой рок-н-ролл, любой шансон, любой джаз. И, пожалуй, лучше Александра Розенбаума, который посвятил Резанову песню «Серафимыч», никто сказать не сможет: «Где-то там позади лихо катит дрезина с маэстрами, безуспешно пытаясь догнать твой, Резан, паровоз».

Высоцкий – это очень большой, и самое главное, по-настоящему народный поэт, как и Есенин. Он сумел выразить всю нашу русскую действительность, проникнуть в самые недра русской души и воплотить это в песенной форме. Песни его не усложненные по поэтике и простые по гармонии, поэтому они и проникли во все слои русского общества. Он воспел все то, что составляет самую суть русской души и что остается неизменным в русском национальном характере.

Алеша Димитриевич уникален тем, что в своих дальних путешествиях он сумел обогатить свою русско-цыганскую натуру латино-американскими ритмами и звучаниями. И это как раз создало его неповторимый стиль. Так же, как и Александр Вертинский, которого мы любим и знаем, во многом сложился благодаря своей длительной эмиграции. После всех скитаний по миру в нем осталась глубинная русскость, обогащенная европейскими впечатлениями, и он является классическим примером сочетания культур. Это тот самый путь, которым, по идее, должен был пойти русский рок-н-ролл – взять своё русское и вписать его в международный контекст.

Русское Солнце

Я очень долго хотел сделать студийный альбом с песнями Александра Вертинского. Первый проект – «Бразильский крейсер» – мы делали с Ириной Богушевской, и это была концертная программа, которая вышла на альбоме с разрешения наследников Александра Николаевича. А когда я понял, что дозрел до большого студийного альбома, о котором мечтал, я точно так же получил разрешение от его дочери Анастасии Александровны. И я очень благодарен ей за доверие и за то, что она записала для альбома «Русское Солнце» два совершенно пронзительных стихотворения своего отца, что придало этой пластинке особую атмосферу. Сейчас, спустя уже 8 лет, я продолжаю исполнять программу песен Александра Вертинского и потихонечку эту программу расширяю. Из последнего – у меня появилась песня «Без женщин». Она ироничная и тонкая – так мог писать только Вертинский.

 

Шансон по-русски

Шансон – это, в принципе, всегда авторская песня. Мы можем провести глубокий сравнительный анализ музыкального творчества Эдит Пиаф и Александра Вертинского, но это дело музыкальных специалистов, и, по большому счету, никому не нужно. Для простых же слушателей Пиаф и Вертинский будут отличаться разной манерой подачи и языками. Но если мы разберем тематику их творчества, то увидим, что оба эти артиста поют на одни и те же темы – о человеческих чувствах. И все песни, какие ни возьми, всегда об одном и том же.

Я вижу для себя четыре основных источника русского шансона: народная песня, цыганская песня, романс и каторжная песня. Понимание всех четырёх составляющих очень важно для человека, который хочет сочинять и петь песни на русском языке. Но я ни в коем не считаю, что один жанр превалирует на другим.

Любая песня должна быть, прежде всего, талантливой, а степень авторского таланта определяется уникальностью человеческой личности. Рецептов тут нет и быть не может.

Шансон Серебряного века

Вся поэзия Серебряного века – это такая обнаженная чувственность, поиск вселенской гармонии, некий космический взлет целого созвездия поэтов в момент перелома эпох. Эти вибрации повлияли сразу на несколько поколений творческих людей, и круги на воде идут до сих пор, хотя, конечно, уже не такие интенсивные, и, может быть, эти вибрации доходят не до всех. Но, мне кажется, что это была последняя яркая вспышка русского национального духа, и все, что эта эпоха породила, чрезвычайно интересно и важно.

Все те, кому эмоционально некомфортно в наше время дикого прагматизма и уничтожающего человеческие отношения темпа, и есть потенциальные восприемники творчества поэтов Серебряного века. Каждый там найдет что-то созвучное для себя. Для меня, например, это Николай Гумилев, Александр Вертинский, Игорь Северянин, Сергей Есенин. Я этим живу всю жизнь, и очень благодарен этому периоду за то, что он меня до сих пор подпитывает и вдохновляет.

 

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Рубрика: Культура и ТВ

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