Беда не приходит одна: у умирающей Легкоступовой угнали машину

Sobesednik.ru стало известно о новом горе певицы, лишившейся любимого авто.

Валентина Легкоступова, за жизнь которой борются столичные медики, выступала до последнего. Недавно звезда пела в Сочи – в знаменитой гостинице «Жемчужина».

В Сочи артистка приехала в великолепном настроении. Рядом с ней находился ее новоиспеченный супруг – яхтсмен Юрий Фирсов. Он не отходил от звездной жены ни на шаг. И успокаивал ее, когда за пару минут до выхода на сцену настроение Легкоступовой испортилось.

– Валя говорит: «Саша, ты представляешь, у меня угнали машину!» – вспоминает близкий друг Легкоступовой Александр, занимавшийся организацией концерта в Сочи. – Разбираться было некогда: нужно было идти на сцену.

После концерта Александр услышал, как в гримерке Валентина разговаривала с кем-то на повышенных тонах по телефону. Оказалось, с собственным сыном.

– Это он угнал машину и не сказал ей, – продолжает Александр. – Сознался лишь в тот момент, когда Валентина собиралась подключать полицию.

Приятель артистки уверяет, что во время выступления в Сочи она была абсолютно трезвой.

– Ее супруг – Юрий Фирсов – замечательный человек, – уверяет Александр. – Он был для Валюши настоящей поддержкой и опорой. Все время с ней! Я никогда не видел пьяной ни его, ни ее. Все в шоке от того, что случилось! Катя Лель звонила: она тоже не понимает, как такое произошло.

Напомним, что медики оценивают состояние Легкоступовой как крайне тяжелое. Певице сделали операцию на голове, после чего у нее начался отек мозга. Легкоступова в коме: в данный момент подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи не дают никаких прогнозов.