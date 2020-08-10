Проклятый коронавирус: звезды "Сватов" пострадали из-за эпидемии ковида

Съемки седьмого сезона «Сватов» откладывались несколько раз. В январе нынешнего года артисты все же смогли собраться на съемочной площадке. Но из-за коронавируса работу над сериалом пришлось приостановить. Предполагалось, что любимую народом комедию продолжат снимать в июле. Но на площадку актеры до сих пор так и не вышли.

– Съемки «Сватов» – это сложносоставной и дорогой процесс, – сообщил Sobesednik.ru актер Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева. – Чтобы его спланировать и реализовать, нужен большой подготовительный период, согласование графиков всех актеров и локаций. Всемирный карантин, увы, не ускорил этот процесс.

Даниил Белых // Фото: личный архив

Исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов в одном из интервью говорил, что снимать продолжение «Сватов» начнут лишь в 2021 году. Белых надеется, что процесс не затянется.

– Мы все с нетерпением ждём продолжения съёмок, – говорит Белых. – Но прогнозировать в данном случае я не могу.

Напомним, что съемки седьмого сезона поменяли локации. Теперь сериалы «Сваты» снимают в селе Дуличи под Минском. Студия «Квартал 95», которой принадлежит любимая комедия, подтвердила, что готовит премьеру к концу года. Впрочем, из-за коронавируса показ пришлось отложить. Предполагалось, что это будет сделано летом. Члены съемочной группы уверяли, что седьмой сезон станет последним. Об этом заявлял режиссер сериала Андрей Яковлев.

P.S. Интервью с Даниилом Белых читайте в ближайшие дни на Sobesednik.ru.