Стендаперу Долгополову после возвращения в Россию не до смеха: "Думаю о смерти"

Стендапер Александр Долгополов вернулся в Россию, а заодно и в депрессию. И если с первой все сложно (и все сложнее), то с депрессией комику, кажется, удастся справиться. И не без помощи его подписчиков и друзей в соцсетях.

Несколько дней назад Долгополов написал в твиттере: «Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до передела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать».

Полгода назад у Александра возникли серьёзные проблемы. Полиция начала проверять жалобу об «оскорблении чувств верующих». Якобы он что-то такое сказал на выступлении в одном из питерских баров. Интересно, что «чувства верующих» образовались вскоре поле интервью Долгополова Дудю, из которого многие впервые узнали, что комик свободно шутит о политике и даже — вот ужас-то! — о президенте. «Ребята! Моя карьера вышла на новый уровень! — написал тогда комик. — Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает государство, вау!.. Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия». Но довольно быстро поняв, куда приведёт его интерес МВД, и не дожидаясь арестов-обысков-допросов, стендапер уехал из России. Сначала в Израиль, потом в Европу. «Я путешествую с выступлениями по миру, — писал он в марте. — За это время я понял, что для молодого комика сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России».

И после этого Александр вернулся на родину, сказав, что ему сложно интегрироваться в новое общество, и что ему все же хочется выступать на русском языке. В том же интервью Дудю стендапер рассказывал, что у него диагностировано биполярное расстройство. Довольно распространённое заболевание, при котором человека мучают долгие приступы депрессии.

Видимо, пандемия, невозможность живых выступлений, а также безденежье и спровоцировали особенно острый приступ: «Мне правда депрессия никогда не доставляла столько неприятностей, как сейчас...»

Фолловеры просто завалили Александра уверениями в любви и признаниями в том, что именно его выступления и видео на ютубе помогают им самим справляться с депрессией.

В общем, сегодня Долгополов собирается к доктору и оставил мысли о дурном, о чем и написал в твиттере: «Спасибо вам, столько тепла и любви я не рассчитывал получить, и это мне позволило найти в себе дополнительные силы, чтобы противостоять депрессии. Если вы написали мне, знайте, что я вижу, и мне это очень важно, я ценю вашу помощь». «Я бы хотел, чтобы абсолютно каждый человек обладал возможностью получить такую поддержку», — прибавил он.