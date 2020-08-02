"Собирались и рассказывали антисоветские анекдоты". Выставка художника Горелова

На уходящей неделе Тверской районный суд Москвы отклонил иск «Мемориала» к Генпрокуратуре о раскрытии имен прокуроров, действовавших во времена Большого террора. Суд счел информацию о работе НКВД «порочащей» и не позволил открывать архивы, пишет АСИ. Историкам по сей день приходится работать преимущественно с воспоминаниями жертв советского коммунизма, но имена тех, кто отправлял людей в лагеря — спрятаны.

На фоне этих событий в Музее истории ГУЛАГа экспонируется выставка «Ростислав Горелов. Лагерные этюды», где представлены картины художника, написанные уже в 70-х. В них вся история от его ареста до реабилитации.

Дело художника Ростислава Горелова стало денницей сталинских репрессий. В 1933 году 17-летний студент полиграфического института в числе 28 других советских граждан был арестован.

Имена участников тройки ОГПУ, присудившей срок юному художнику, неизвестны и, кажется, теперь не скоро будут рассекречены. Дело было сфабриковано следователем Александром Стефанским. Именно он сначала придумал контрреволюционную фашистско-террористическую группу «Союз русских патриотов», которая изначально фигурировала в деле как группировка «Издатели» (очень напоминает одно из современных дел).

«Конец 20-х и начало 30-х годов — это время, когда в стране начались показательные процессы против представителей технической, научной интеллигенции, работавшей еще при царской России, но не эмигрировала, — рассказывает старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Татьяна Полянская. — Тогда началась массовая индустриализация, а за ней следом аварии на заводах, порча оборудования. И это стало хорошим поводом, чтобы обвинить интеллигенцию во вредительстве и даже в связях с агентами иностранных служб. Якобы все эти аварии произошли не случайно. И это дело "Издателей" можно отнести сюда же. Это дети той самой интеллигенции».

Арестован Горелов был ночью, как часто действовали силовики в то время. «Сдай оружие!» — требовали они. На допросе юношу спрашивали о некой группе и ее руководстве, в ответ на что он начинал перечислять одногруппников и преподавателей вуза. Но тут же от него требовали состав «другой группы», о которой ничего известно не было — она была выдумана следователем.

«Нам известно, что вы там собирались и рассказывали антисоветские анекдоты», — давили на Горелова. Среди прочего звучали вопросы об одногруппнике Соболевском, который якобы приносил в «группу» антисоветскую литературу, читаемую его отцом.

Тройка ОГПУ приговорила Горелова как несовершеннолетнего к двум годам в Темниковских исправительных лагерях. Примечательно, что там же он продолжал дружбу со своим товарищем Эросом Гликманом, показания которого легли в основу обвинения молодого студента. Ростислав понимал, какими методами выбивались показания.

Гликман и Горелов, как мастера художественного ремесла, спаслись от тяжелого труда на лесоповальных работах в культурно-воспитательной части (КВЧ). Молодые художники оформляли «красные уголки» с доской позора и фигурами лодыря. На выставке в Музее можно увидеть подробные инструкции от начальства лагеря, как «политически верно» должна быть организована пропагандистская часть.

В 1949 году против Горелова было возбуждено повторное дело, когда сталинский режим требовал отправлять в лагеря и ссылки всех, кто когда-либо был осужден по политическим делам. Почему Горелов остался на месте — тоже до сих пор не известно. Предполагается, что могла иметь место протекция отца-художника, который вел «политически верную» деятельность.

В 1990-х Ростислав Горелов хотел написать портреты своих «подельников» и обратился в архив, но в доступе к материалам ему отказали. Право на запрос имеют только родственники. Даже фото фигурантов дел по политическим статьям недоступны для ознакомления, если на то нет прямого согласия родственников.

Имена участников «троек», судивших людей по политическим статьям, тоже засекречены. Данные об их работе признаны порочащими. Этим людям в каком-то смысле повезло не войти в историю. Но известно, что у следователя Стефанского прекрасно сложилась жизнь и ему даже довелось работать на Мосфильме.