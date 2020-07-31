Бес в ребро? 58-летний Игорь Бутман нашел свою челябинскую Золушку

Саксофонист признался, что у него есть новая возлюбленная.

«Очень красивая, хорошая и имеет отличные навыки в кулинарии», – конечно, для журналистов такого определения, которое музыкант дал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», было мало, и они начали искать.

Оказалось, что 26-летняя журналистка из Челябинска Анна Львова осуществила с своей жизни сценарий из сказки про Золушку. Взяла она интервью у Бутмана на «Фестивале музыкального юмора Игоря Бутмана», который проходил в Челябинске, и закрутилось. Вскоре переехала в Москву, устроилась в его коллектив, начала сопровождать в поездках...

Теперь, как рассказывает окружение Бутмана, Анна подарила ему вторую молодость. Саксофонист благодарит ее щедрыми подарками, путешествиями за границу на частных джетах и прочими атрибутами красивой жизни.

Удачно Анна скоротала досуг свой и Игоря и в карантин — пара провела его в квартире саксофониста на Пречистенской набережной, и их часто видели на прогулках по району. А недавно влюбленных заприметили в одном из ресторанов Сочи, где шло обсуждение подготовки к джазовому фестивалю в сентябре. Поведение пары не оставляло сомнений в том, что они вместе.

Стоит напомнить, что возлюбленная Игоря Бутмана всего на 2 года старше его сына, который кстати, достаточно консервативных взглядов, и уже в 22 года повел свою невесту к алтарю в Оксфорде, где он учился на факультете химии.