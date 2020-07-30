"Хочется праздника": ставшая бабушкой Яна Поплавская назначила новую дату свадьбы

Актриса рассказала о новорожденном внуке Иларии, жизни вшестером в одной квартире и предстоящем бракосочетании.

На днях актриса и телеведущая Яна Поплавская впервые стала бабушкой: у ее старшего сына Клима родился сын, которого назвали Иларием. Об этом Яна сообщила своим подписчикам в социальных сетях. «Теперь я – бабочка», – написала Поплавская после того, как малыш был выписан из роддома.

– Обманывать не буду, пока чувства смешанные, – призналась Sobesednik.ru Яна. – Еще не понимаю, что я стала «бабочкой», как написала в своем посте. Но я так назвала себя не потому, что стесняюсь слова «бабушка».

Раньше наблюдала за подругами, которые порхают над внуками, как бабочки. Вот и я стала бабочкой, только самой большой в мире и редкой породы.

с сыном Климом, невесткой Евгенией и внуком Иларием

Внешне внук Иларий, мне кажется, в нашу породу, например, у него на подбородке ямочка, как у меня и у его отца.

– Мальчику выбрали такое редкое сегодня имя – Иларий. Вы участвовали в процессе выбора имени?

– Вообще, мне кажется, что любые решения в таком маленьком государстве, как семья, должен принимать семейный совет. Хотя я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей, пока они меня сами не попросят. Тогда целее и любимей будешь.

Имя ведь – такая фантастическая история… Если честно, я сама люблю короткие имена. Например, мой младший сын, хотя и Никита, но мы в семье называем его Ником. Кстати, в свое время я хотела назвать его Нилом. Но моя семья воспротивилась. Хотя я доказывала всем, что вот был же такой известный русский врач Нил Филатов, который всем помогал, да и вообще это имя международное. Но члены моей семьи приводили другие аргументы: мол, в школе будут дразнить. Нашли компромиссное решение – Никита, Ник.

А Клим не обсуждался, он мне приснился, когда мне было 14 лет: я видела себя с ребенком на руках и понимала, что его зовут Клим, и никак иначе. И родители со мной согласились.

– Клим и его супруга Женя – воцерковлённые, поэтому имя выбирали по святцам, с батюшкой советовались, – подчеркивает Яна. – Мне кажется, это имя какое-то мощное, да и красиво звучит: Иларий Климович Поплавский.

Но во всей нашей семье превалирует имя Женя. Мой прапрадед – офицер царской армии, был Евгением, дедушку так же звали, мама моя – Женя, папа – Женя, супругу моего старшего сына так же зовут, и мой муж – Евгений. Смешно.

– Кстати, а вы уже официально с ним расписались? Слышал, будто бы Евгений (радиоведущий Евгений Яковлев. – Прим. Sobesednik.ru) не раз делал вам предложения, но вы отказывались…

– В апреле исполнилось 5 лет нашим отношениям. И мы хотели расписаться и сыграть свадьбу 24 апреля. Но из-за карантина пришлось отменить. Нам же хочется праздника, людей пригласить, ведь такое прекрасное событие.

А потом я прочитала, что у русского народа была примета – не жениться в високосный год. Поэтому решили отложить свадьбу на следующий год. 5 лет прожили в гражданском браке. Годик еще подождем!

– Бывший муж и отец ваших детей Сергей Гинзбург уже видел своего внука?

– Я лично его не приглашала встречать Илария из роддома, мы с ним не общаемся. Дети общаются, я им никогда этого не запрещала. Но пока Сергей внука не видел.

– Яна, будете вместе жить с внуком?

– Вообще, я за то, чтобы взрослые дети жили отдельно от родителей.

Младшему сыну я купила однокомнатную квартиру, у него теперь полная свобода, и ему это нравится. Но с семьей старшего сына (у его жены еще есть дочь от первого брака Варя) мы пока живем в моей четырехкомнатной квартире.

Дело в том, что Клим и Женя хотят брать жилье в ипотеку, сейчас же много разных социальных программ для молодых семей. Поэтому ему надо помочь, – признается Яна. – Но с моим Женей мы иногда удираем к себе в подмосковный дом, который мы в этом году наконец-то достроили.