Жигунов показал дырку во лбу после выстрела Аверина – фото

Актер, продюсер Сергей Жигунов сообщил в Instagram о чрезвычайном происшествии, случившемся во время съемок продолжения сериала «Горюнов».

Продюсерский центр Сергея Жигунова занимается производством детективного сериала о капитане подводной лодки Павле Горюнове, роль которого исполняет Максим Аверин. Первый сезон «Горюнова» вышел на НТВ в 2013 году, в настоящий момент снимается продолжение.

– В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал, – сообщил на свой странице в Instagram Жигунов, прикрепив фото со следами ранения на лбу.

Подробности происшествия – случайно ли произошел выстрел или по сценарию, ни Жигунов, ни Аверин пока не раскрывают.