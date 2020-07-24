Садальский: Памятник Высоцкому поменяли целиком, старый могут продать

Скандал с заменой головы на памятнике Владимиру Высоцкому, установленному на Ваганьковском кладбище, обрастает новыми подробностями.

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Станислав Садальский, который назвал «издевательством над поэтом» новый вид монумента, сделал сенсационное заявление.

– Поменяли не только голову – памятник полностью заменили. А потом его покрасили, чтобы это не сильно бросалось в глаза, – утверждает Садальский. – А ведь по всем традициям на могиле человека вообще не должно происходить никаких изменений.

По мнению артиста, замена памятника на могиле Высоцкого может принести его родственникам большую прибыль.

– Старый памятник сейчас можно продать за немыслимые деньги, потому что он представляет большую ценность для любого коллекционера, – рассуждает актер. – Это бронза, которая простояла на могиле Высоцкого почти 40 лет. Множество людей прониклись любовью к нему, отдавали ему свое тепло.

Я думаю, что старый монумент можно продать как минимум за полмиллиона долларов, – считает Станислав Садальский. – Наверняка родственники так и сделают, а деньги поделят.

Чтобы проверить информацию о полной замене памятника Высоцкому, мы связались с автором монумента – Александром Рукавишниковым. В беседе с нами скульптор опроверг как сам факт установки нового памятника, так и намерения родственников Высоцкого продать монумент.

– Садальский ошибается, мягко говоря, – заявил Sobesednik.ru Александр Рукавишников. – Ну зачем мне менять целиком памятник и кого-то шокировать? Я снизу отрезал сантиметров 70, а сверху добавил где-то 40. Люди привыкли к маленькой высоте, я сделал чуть повыше.

Александр Рукавишников назвал версию Садальского выдуманной.

– Просто сейчас многие самовыражаются. С Садальским мы даже не знакомы, знаю его только по кино. Откуда ему вообще может быть известна та информация, которую он озвучивает?! – недоумевает скульптор.