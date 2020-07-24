Садальский назвал "издевательством над Высоцким" замену головы на памятнике

Актер считает, что в новом виде монумент больше похож на сына барда Никиту.

40-летие со дня смерти Владимира Высоцкого (25 июля) ознаменовалось грандиозным скандалом. На памятнике, установленном барду на Ваганьковском кладбище, появилась новая голова (почему было принято такое решение, Sobesednik.ru ранее рассказали сын поэта Никита Высоцкий и скульптор Александр Рукавишников).

Многие приняли вид «новой головы Высоцкого» в штыки, в том числе актер Станислав Садальский. Он был знаком с Владимиром Семеновичем, снимался с ним в кино.

Своим мнением о новом облике памятника Высоцкого Садальский поделился в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– То, что сейчас происходит на могиле, – это же издевательство над Владимиром! – негодует Садальский. – Никиту я считаю абсолютно пустым местом. Он позволил сделать из отца наркомана в фильме о нем, разрешил Безрукову надеть на себя посмертную маску отца, выпускал водку под брендом «Высоцкий». Также я видел документальный фильм, в котором Никита запретил использовать голос отца. За разрешение он запросил большие деньги. Одним словом, это тот случай, когда природа отдохнула на молодом поколении.

По мнению Садальского, обновленный памятник меньше похож на настоящего Владимира Высоцкого, чем прежний вариант.

– На старом памятнике был Высоцкий. А новый похож больше на Никиту, – продолжает Станислав Юрьевич. – К тому же на прежнем монументе Владимир был более мужественным.