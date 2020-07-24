"Главное, что нам нравится": сын Высоцкого о новой голове на памятнике поэта

Никита Высоцкий ответил на критику измененного монумента на Ваганьковском кладбище.

К 40-летию со дня смерти Владимира Высоцкого на его могиле обновили памятник. Точнее – вернулись к тому, что изначально должно было быть. Поклонники Владимира Семеновича возмутились.

– Не понимаю, почему такой шум! Ничего кардинально там не поменяли, – комментирует ситуацию Sobesednik.ru сын Высоцкого Никита Владимирович. – Этот памятник был установлен в 1986 году. В те советские времена были определенные ограничения на надгробия. Тем более, памятник Высоцкому нигде нельзя было поставить, кроме как на могиле.

После смерти отца наша семья обратилась к скульптору Александру Рукавишникову, и он этот проект сделал в 1981 году. Но когда решили устанавливать, то оказалось, что памятник не проходит по тем существующим правилам: по высоте, по тогдашней идеологии.

– В то время были дурацкие законы. Например, что выше 2,5 метров нельзя ставить памятник на могиле, – рассказывает нам Рукавишников. – Когда мой проект увидели чиновники, то сказали: «Высоцкий у вас с агрессивным лицом, перевязан, и еще слишком высокий». Все бились, как могли, заступались известные люди, например, Иосиф Кобзон, включили все свои связи. И ничего не получалось.

Поэтому я пошел на компромисс: срезал внизу кусок памятника – 70 сантиметров факела, что изменило его в худшую сторону. И голову сделал, как просили, умиротворённее. Просили еще «развязать» его, но тут я не согласился, потому что в этом вся концепция памятника – Высоцкому же не давали работать! Поэтому, мне показалось, он должен быть в памятнике спелёнут!

– Прошло время, Александр сказал, что он готов вернуться к тому проекту, – рассказывает Никита Высоцкий. – Скажу честно, я не сразу согласился. Побывал в его мастерской, посмотрел, как он хочет видоизменить памятник. И согласился. Хочу заметить – это не новый памятник, просто это возвращение к тому проекту, который был сделан в 1981 году. И скульптор тот же.

На мой взгляд, это справедливо и правильно. Хотя я понимал, что будут критиковать. Но, уж простите, главное, чтобы нравилось нашей семье.

– Сейчас я поменял голову на памятнике и добавил тот кусок, который отпилили тогда, – продолжает Рукавишников. – Все я сделал за свой собственный счет. Тогда, в 1986 году, отец Владимира Высоцкого оплатил только за бронзолитье. Вдова Высоцкого Марина Влади в свое время видела макет памятника в моей мастерской. Он ей понравился. Но сказала, что не хотела бы видеть ЭТО на могиле её мужа. Задумала видеть на могиле Высоцкого кусок настоящего метеорита. И я был к этому готов. Но этот кусок метеорита обещали дать художественному руководителю театра на Таганке Юрию Любимову, который в это время уехал в эмиграцию. Так мы и остались без метеорита.