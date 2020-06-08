Садальский отругал сына Высоцкого: Нельзя так ужасно относиться к памяти отца

Певец Григорий Лепс выпустил альбом «На дистанции», где он исполняет песни Владимира Высоцкого. Об этом артист сообщил в своем инстаграме. «Я хорошо помню, как мой отец и вся моя музыкальная семья слушали песни Высоцкого, как они сами их пели дома, на кухне под гитару. Эти произведения были важной частью моей жизни, я впитывал их с детства. Сейчас, когда я решаюсь исполнить какие-либо песни Владимира Семеновича, то выбираю те, что наиболее близки мне лично. С ними связывают собственные воспоминания, отголоски в моей душе», – написал Лепс. В альбом вошли песни «Проложите», «Не писать мне повестей, романов», «Ошибка вышла», «Про дикого вепря» и другие.

– К этому событию отношусь шикарно. Вообще, люблю этого безумно талантливого исполнителя, в некотором роде я его поклонник, – поделился с Sobesednik.ru актер Станислав Садальский, который снимался с Высоцким и дружил с ним. – Уж не знаю, как Лепсу удалось заполучить права, потому что сын Высоцкого Никита наложил, по-моему, вето на голос отца. Видел какой-то документальный фильм про Высоцкого, и там показали кадры, где Владимир Семенович открывает рот, а звука нет. Как потом рассказал режиссер, у них не было таких больших денег, чтобы заплатить Никите, и он вынужден был вставлять такие кадры. И это, я считаю, ужасно! Высоцкий – национальное достояние, а к нему его родственники так относятся! Например, в Индии самый популярный артист – это Чарли Чаплин. Потому что они плюют на авторские права и фигачат Чаплина вовсю.

Никита Высоцкий

За Лепса я могу только порадоваться, пусть поет песни Высоцкого с утра до вечера, да пусть все поют! – продолжает Садальский. – А вот родственники Владимира Семеновича поступают некрасиво, когда на его имени делают деньги. В художественном фильме «Спасибо, что живой!» выставили этого уникального артиста каким-то наркоманом. Ужасно! Или водку выпустили с его фамилией, что очень недостойно памяти Высоцкого.